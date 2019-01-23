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۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

کتاب «مراسم رزیف» عکاس هرمزگانی منتشر شد

کتاب «مراسم رزیف» عکاس هرمزگانی منتشر شد

بندرعباس - نخستین کتاب اصغر بشارتی، عکاس نام آشنای جزیره قشم با عنوان «مراسم رزیف» با ۸۵ عکس ویژه بندر تاریخی لافت در ۹۶ صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رزیف کتابی با مقدمه‌ای از محمدامین اخلاصی یکی از معتمدان بندر تاریخی لافت آغاز شده و مهدی وثوق نیا کار پردازش فنی عکس‌های این کتاب را به عهده داشته است.

عکس‌های کتاب «مراسم رزیف» سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ توسط اصغر بشارتی ثبت شده‌اند که در آن صیادان روستای تاریخی لافت آئین رزیف خوانی را به عنوان رقص و آواز در مراسم بادبان کشی انجام می‌دهند.

صیادان در این مراسم با سپاسگزاری از خدای مهربان برای دادن روزی حلال با شعرخوانی و کشیدن بادبان کشتی‌ها آئین رزیف را با نواختن طبل و سمع (آلت موسیقی محلی) و سردادن آواز بومی انجام می‌دهند.

یکی از ویژگی‌های این کتاب چاپ عکس پنج ناخدا و صیادی بندر تاریخی لافت به نام‌های حاج محمد آجی، ناخدا علی‌محمد عبد اخلاصی، ناخدا احمد حاج عبدالله (اطری)، زکریا صفاری و حسن احمد دامو صفاری است که عمر خود را در کار صید و صیادی و شرکت در آئین ویژه رزیف خوانی گذرانده‌اند.

مقدمه این کتاب و بخش معرفی اصغر بشارتی توسط صادق طاهری به انگلیسی ترجمه شده است و در صفحات ۹۴ و ۹۵ این کتاب هم شاهد معرفی وی و شرح کامل مقام‌هایی است که از سال ۱۳۸۶ تا کنون در حوزه استانی، ملی و بین‌المللی کسب کرده است.

نخستین کتاب اصغر بشارتی در یک هزار نسخه منتشرشده است.

کد مطلب 4521690

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