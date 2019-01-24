قبل از جذب سرمایه خارجی باید سرمایه های داخلی را به کار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت علی کمایی شهید حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد: مهم‌ترین رویدادی که در چهلمین سالگرد انقلاب با آن مواجه هستیم، جنگ اقتصادی است؛ جنگی ناجوانمردانه که به ملت و نظام تحمیل‌شده و آثار آن را در سطح شهر و زندگی مردم می‌بینیم.

وی افزود: کمتر خانواده‌ای است که آثار جنگ اقتصادی را به صورت بیکاری، گرانی و امثال این‌ها لمس نکند، همه مردم ترکش‌های این جنگ را حس و صدای ترکش‌هایش را در کوچه و خیابان‌ها می‌شنوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: حتم دارم که این جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ 8 ساله و فروپاشی نظام شاهنشاهی نیست؛ هرچند که دشمن بزرگی مثل آمریکا با میلیاردها دلار پول که مبادلات جهان هم بر اساس دلار انجام می‌شود وجود دارد ولی قطعاً ملت ایران می‌تواند از این گردنه و جنگ اقتصادی با سربلندی عبور کند.

رضایی عنوان کرد: در حال حاضر اعتقادات منحصر به فردی در جامعه داریم که می‌توانیم از این گردنه عبور و مشکلات را پشت سر بگذاریم؛ هرچند برای مقابله با جنگ اقتصادی باید از شاخص‌های آن، میزان ارتباطش با آمریکا، کارشکنی‌های داخلی و علاقمندان حل نشدن این جنگ شناخت کافی داشته باشیم.

وی یادآور شد: دولت جدید با آن کلیدی که در مناظرات نشان داد، مسیری را طی و در برجام مذاکراتی انجام و به امضای بسیاری از کشورها رسید ولی یک مرتبه کسی به جای اوباما آمد که گفت وی بیخود کرده و این توافقنامه را قبول ندارم؛ هرچقدر که آلمان، فرانسه و چین اعلام کردند که نباید زیر امضای خود بزنیم ولی رئیس‌جمهور آمریکا گوش نکرد و بدترین تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا بر علیه ایران شروع شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: تخلیه بار و بار زدن محموله‌های بزرگ میلیون تُنی سخت شده، پول فروش نفت باید با ارز خارجی باشد، عوایدی فروش نفت باید دارو و کالاهای اساسی باشد، کشتی‌ها دچار مشکل شده، بیمه‌ها با مشکل مواجه و تحریم‌های بسیاری از سوی آمریکا برای ایران در نظر گرفته شد تا به زعم خود مردم ایران از گرسنگی بمیرد و وارد مذاکره با آمریکا شود.

کارشکنی در روز روشن

رضایی تأکید کرد: سوءاستفاده از انقلاب، اعتماد مردم و همچنین امنیت ایران باعث شده تا افرادی رانت را در کشور رقم زده و به رفتار قلدرمآبانه دولت آمریکا اضافه شده‌اند؛ در کنار این مشکل یک عده افراد حاضر در اداره کشور داریم که به خیال خودشان برای خلاص شدن از انقلاب و نظام در روز روشن کارشکنی می‌کنند و با عدم رسیدگی به مشکلات مردم سعی در بلند شدن صدای آنها دارند.

وی اضافه کرد: این کارشکنان همان ستون پنجم‌هایی هستند که یا مستقیم مثل نفوذی‌هایی که پول گرفته باشند، خیلی شفاف همکاری می‌کنند یا اینکه غیرمستقیم با بیان طرح‌هایی مثل بازگشت دوباره آمریکا و شاه به کشور با دشمنان همکاری می‌کنند؛ نفوذ به صورت اعتقادی و جاسوسی انجام می‌شود که تعداد گروه اول بسیار بیشتر است.

رضایی با اشاره به اینکه روحیه «گدایی از خارج» باعث مرگ تکیه به خود، خلاقیت و نوآوری می‌شود، اظهار کرد: ما هیچ‌گاه از اول انقلاب تاکنون مخالف تعامل با خارج نبودیم ولی با گدایی مخالفت می‌کنیم؛ تأکید بر تولید ملی و ایرانی و صادر کردن آن به ازای واردات تولیدات باکیفیت تر از آن است.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌های خارجی بدون دیدن سرمایه‌های ایرانی فعال نخواهد شد، افزود: اول باید سرمایه‌های داخلی مورد بهره‌برداری و بعد از راه‌اندازی تولید داخلی نسبت به واردات سرمایه‌های خارجی اقدام کنید.

آمپول ضد جهاد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دنیا زمانی در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که متوجه باشد که سرمایه‌گذاران ایرانی فعال و راه آن‌ها باز است، تصریح کرد: سرمایه در ایران فراوان هست ولی عده‌ای آمپول ضد جهاد و مبارزه هستند؛ اخیراً در خصوص عملیات چهار و پنج کربلا توئیتی زده شد و در مقابل، افراد کمین کرده در لانه‌ها بیرون آمده و باهدف زیر سئوال بردن شهادت‌طلبی، شروع به حمله کردند.

رضایی عنوان کرد: برخی افراد تلاش دارند که با آمپول ضد مبارزه و ضد جهاد روحیه مبارزه گری و شهادت‌طلبی را از بین ببرند که مردم قدرت جنگیدن نداشته باشند؛ چه جنگی سخت تر از این جنگ اقتصادی که ایران با آن مواجه شده و قطعاً برای بُرد در آن به روحیه جهادی در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و تجارت نیاز داریم.

وی اضافه کرد: آنها تلاش دارند که بگویند امام راحل هیچ کاری برای انقلاب ارائه نداده ولی کور خوانده‌اند چون آن چنان صداقت و اخلاص در انقلاب و شهدای جنگ وجود دارد که موقع حرف زدن در مورد آنها مثل عصای موسی همه نقشه‌های دشمنان در فضای مجازی نقش بر آب می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه باید جهاد، مقاومت و ایستادگی را یک بار دیگر در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی احیا به نمایش بگذاریم تا دشمنان خیال خام نداشته باشند، گفت: خوزستانی‌ها در انقلاب و دفاع مقدس دین خود را به اسلام ادا کردند و در این سومین جنگ یعنی جنگ اقتصادی یک بار دیگر باید دین خود را به انقلاب، اسلام، نظام و ایران ادا کنند که قطعاً می‌تواند هم چون منابع عظیمی دارد.

رضایی با تأکید بر لزوم اعتماد به مردم برای فعالیت در اقتصاد ایران یادآور شد: چرا بیل گیتس‌های ایران پیدا نیستند، باید از جوانان حمایت کرد تا بتوانند توانمندی‌های خودشان را به منصه ظهور بگذارند.

وی با اشاره به اینکه در مقابل جنگ اقتصادی نیاز به مبارزه و شعله‌ور شدن جهاد داریم، گفت: اگر انرژی و توانمندی‌های جوانان آزاد و راه برای فعالیت آنها شود، جنگ اقتصادی به یک شکوفایی بزرگ در ایران تبدیل می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت‌ها و ثروت عظیم خوزستان گفت: اگر به این استان رسیدگی نشود؛ نتیجه آن آب آلوده، توسعه کانون‌های ریزگردها و مرگ تالاب‌ها می‌شود، باید بگذارند که ثروت در ایران به جوشش افتاده و با تقویت تولید ملی نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

۳ تنبیه بزرگ برای تروریست ها

رضایی با اشاره به اینکه سه تنبیه بزرگ برای تروریست های حادثه ۳۱ شهریور اهواز انجام شد ولی هنوز هم ادامه دارد، عنوان کرد: در مرحله اول ۲۱ نفر شناسایی و در مراحل بعدی نیز خیلی زود حامیان آنها که برای ورود این تیم تروریستی به ایران تسلیحات و ماشین‌آلات در اختیارشان قرار دادند نیز شناسایی شده‌اند.

وی اظهار کرد: ملت ایران یک بار دیگر نیاز به کمک دارد تا زندگی و اقتصاد مردم بهبود پیدا کند که جز با وحدت و همکاری امکان‌پذیر نیست؛ اقوام خوزستانی همیشه کنار هم بودند و دشمنان به دنبال تفرقه‌افکنی ولی این وحدت بی‌مثال را باید حفظ کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقوام دیگر شاید با هم نزاع داشتند ولی در خوزستان از زمان انقلاب، دفاع مقدس و حتی تاکنون با هم وحدت داشته و دارند و هرگز نشده که اقوام این استان روی هم اسلحه بکشند.

رضایی با اشاره به اینکه همه اقوام ایرانی تیم اصلی اداره کننده جنگ بودند و وحدت در خوزستان بسیار مؤثر است، بیان کرد: بیش از یک سال است که شورای راهبردی در تهران با حضور مسئولان استانی و یا مسئولان خوزستانی ساکن در تهران تشکیل و مشکلات این استان با برگزاری جلسات ماهانه پیگیری می‌شود.

وی در پایان گفت: شهید علی کمایی از مدافعان و نیروهای کادر اصلی سپاه بوده؛ کسی که در تمام زندگی با جهاد و فداکاری عجین و همراه بوده و در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور نیز مردانه مبارزه و به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از خانواده شهید علی کمایی از شهدای حادثه تروریستی اهواز تجلیل شد.