تلاش برای جذب حداکثری اعتبارات/حوزه درمان گیلان نیازمند توجه ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گیلان که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به اینکه راه آهن قزوین - رشت و برعکس با حضور رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح می شود، اظهارکرد: یکی از انتظارات ما از استاندار گیلان این است تمهیدات لازم برای آغاز عملیات اجرایی راه آهن رشت - آستارا نیز با حضور رئیس جمهور اتخاذ شود.

داداشی به تدوین شیوه‌نامه در زمینه ساماندهی آب‌بندان ها و رودخانه های استان گیلان از سوی استاندار اشاره کرد و افزود: این شیوه‌نامه در حوزه آب‌بندان‌ها یکی از اقدامات خوب و تأثیرگذار است. البته باید ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها تسریع شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دستور انتقال عوارضی رودبار به ورودی استان گیلان یکی دیگر از اقدامات خوب استانداری گیلان است، گفت: عدم حضور مدیران کل و روسای دستگاه های اجرایی در ادارات در روز ملاقات عمومی سبب گلایه مردم شده است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان به وضعیت نامطلوب حوزه بهداشت و درمان اشاره و بیان کرد: متاسفانه بدهی سازمان بیمه‌گر به بخش درمان هم در بخش خصوصی و هم دولتی مشکلاتی ایجاد کرده که در این زمینه نمایندگان و مسئولان ذیربط وارد عمل شده و این مشکل را حل کنند.

آغاز عملیات اجرایی بندر چمخاله

نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه فرصت اندکی برای جذب کامل بودجه ۹۷ باقیمانده لذا مسئولان دستگاه‌ها اقدامات لازم در جذب حداکثری بودجه امسال را انجام دهند، اظهارکرد: تخصیص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری برای اشتغال روستایی حرکت بزرگ بود که برای انجام ان نمایندگان مجلس از رهبری معظم دستور دریافت کردند.

مهرداد لاهوتی با تأکید برلزوم تلاش مسئولان برای جذب سهمیه استان در این زمینه، افزود: این فرصت مناسب برای ایجاد اشتغال روستایی است که تأثیرات مثبتی در حوزه اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر دارد.

لاهوتی در ادامه با اشاره به تدوین شیوه‌نامه‌ها جدید در حوزه آب‌بندان و رودخانه از سوی استانداری گیلان از آن به عنوان یک ابتکار عمل یاد کرد و گفت: استفاده از این شیوه نامه می تواند در حوزه رودخانه‌ها، سواحل و تالاب بهترین عملکرد را به نمایش بگذارد.

وی تأکید کرد: در صورتی که این طرح به صورت کامل اجرایی شود محیط زیست استان و منابع آبی ان از یک فاجعه نجات می یابند.

لاهوتی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی بندر چمخاله با اعتبار پیش بینی شده حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بنادر اشاره کرد و گفت: این پروژه روز شنبه با حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و استاندار گیلان آغاز می شود.

حل معضلات محیط زیستی با استفاده از نخبگان داخلی

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در ادامه این جلسه به موضوع پسماند در شهرهای مختلف استان گیلان اشاره و اظهارکرد: پسماند به عنوان معضل اصلی امروز کشور باید به جوانان نخبه ایرانی سپرده شده تا این مشکل رفع شود.

ذبیح الله نیکفر با بیان اینکه امروز شاهد اختراعات بسیاری از سوی جوانان نخبه ایرانی در این زمینه هستیم، افزود: پیشنهاداتی برای حل معضل پسماند استان با استفاده از توانمندی جوانان ارائه شده که از مسئولان خواسته می شود در این زمینه توجه بیشتری انجام دهند.

راه آهن قزوین - رشت بدون اتصال به آستارا مفهومی ندارد

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با پیگیری مسئولان کشوری و استانی راه آهن قزوین - رشت به صورت کامل افتتاح می شود، اظهارکرد: این مسیر اگر به آستارا وصل نشود هیچ مفهومی نخواهد داشت.

محمدمهدی افتخاری بابیان اینکه اگر به دنبال ایجاد توسعه اقتصادی و همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از این ظرفیت بزرگ هستیم باید این خط ریلی به آستارا متصل شود، ادامه داد: مسئولان در این زمینه تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به اجرای پروژه ملاسرا- شفت توسط اداره کل راه و شهرسازی گیلان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، از مدیرکل راه و شهرسازی خواست تا در اجرای باقی مسیر نیز اهتمام ویژه داشته باشد.