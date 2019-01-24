توقیف تریلی حامل ۲۵ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: روز گذشته ماموران پلیس آگاهی ایرانشهر هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از مبادی ورودی شهر ایرانشهر به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک راننده در بازرسی از خودرو تریلی ۲۵ تن شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده، ادامه داد: خودرو تریلی توقیف و راننده متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی تصریح کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.