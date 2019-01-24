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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

توقیف تریلی حامل ۲۵ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر

توقیف تریلی حامل ۲۵ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از توقیف یک دستگاه تریلی حامل ۲۵ تن شیر خشک قاچاق در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: روز گذشته ماموران پلیس آگاهی ایرانشهر هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از مبادی ورودی شهر ایرانشهر به یک دستگاه تریلی مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک راننده در بازرسی از خودرو تریلی ۲۵ تن شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ارزش این محموله یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده، ادامه داد: خودرو تریلی توقیف و راننده متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه های ملی تصریح کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می شود و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری پلیس به شمار می رود.

کد مطلب 4522344

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