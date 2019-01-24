سرکرده باند مافیای تجارت هوبره در ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های ایرانشهر و مهرستان، همکاری مردم بومی، همیاران افتخاری و دوستداران حیات وحش در گشت و کنترل در مناطق حوزه استحفاظی ایرانشهر و دلگان یگان مذکور موفق به دستگیری باند قاچاق پرنده منحصر بفرد حمایت شده و در معرض خطر انقراض هوبره شدند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر متخلف که سرکردگی باند مذکور را بر عهده داشت دستگیر و به همراه ۲ قطعه پرنده هوبره مکشوفه به مقامات قضایی دلگان معرفی و تحویل داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: براساس قانون شکار و صید و به دلیل وجود تهدیدهای جدی در زمینه انقراض پرنده هوبره شکار غیرقانونی هر قطعه از این پرنده حمایت شده بین المللی ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی دارد.

وی بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست متخلفان به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

پورمردان تصریح کرد: در همین رابطه یک دستگاه خودرو نیز از متهمان کشف و ضبط شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه پرنده هوبره از گونه های در معرض خطر انقراض است برای مقابله با قاچاقچیان این پرنده ضمن همکاری بسیار ارزنده ای که تاکنون بین محیط زیست و ارگان های مرتبط بوده در سالجاری از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز فرهنگ سازی و ساماندهی تشکل های محیط زیستی برای صیانت از این مواهب گرانبهای طبیعی و تنوع زیستی مناطق بسیار چشمگیر بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: این پرنده نادر در فصول پاییز و زمستان از مناطق سردسیر دور دست به این استان گرم و بیابانی سفر می کند و در دشت های دلگان و ایرانشهر سکنی می گزیند.

وی افزود: هوبره در مناطق شنی، تپه ماهورها و ریگزارها با بوته های پراکنده، علف های کوتاه و حاشیه گندم زارها به سر می برد و آشیانه خود را بر روی زمین می سازد.

پورمردان بیان کرد: همچنین علاقه اعراب کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکار هوبره سبب شده همه ساله تعدادی از افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به زنده گیری و شکار این پرنده زیبا و کمیاب کنند.

وی گفت: هوبره مشتریان زیادی در میان شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس دارد به همین سبب شکارچیان سودجو این پرندگان را که به زبان محلی به آن «چرز» می گویند شکار می کنند.