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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سرمای هوا در چهارمحال و بختیاری فروکش می کند

سرمای هوا در چهارمحال و بختیاری فروکش می کند

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سرمای هوا طی روز های آینده در چهارمحال و بختیاری فروکش می کند.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرمای هوا در چهارمحال و بختیاری فروکش می کند، اظهار داشت: در حال حاضر دمای هوا بین چهار تا ۹ درجه در مناطق مختلف استان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: دمای هوا در کوهرنگ بیش از ۱۰ درجه افزایش داشته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر دمای هوا در کوهرنگ به منفی هشت درجه سانتی گراد رسیده است.

وی بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر شهرکرد سردترین منطقه کشور گزارش شده است.

کد مطلب 4522403

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