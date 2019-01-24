آئین تشییع پیکر شهید مدافع حرم در گرمسار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه پیکر شهید مدافع نصرالله راشدی از مدافعان حرم افغانستانی مقیم استان سمنان پس از دو سال مفقودالاثری بر دوش مردم ولایتمدار و قدرشناس گرمسار تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

سرهنگ مجید ناظریه فرمانده سپاه ناحیه گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه آئین استقبال و وداع با پیکر شهید مدافع حرم نصرالله راشدی شامگاه گذشته در حسینیه عاشقان ثارالله برگزار شد، تاکید کرد: تشییع پیکر این شهید امروز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار گرمسار از مقابل سپاه قدیم تا گلزار شهدا برگزار شد.

وی افزود: آئین یادبود شهید پس از مراسم خاکسپاری در مسجد زینبیه گرمسار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امکان حضور برادر و والدین این شهید گرانقدر از افغانستان با تلاش مسئولان فراهم شده است.