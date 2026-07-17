خونخواهی رهبر شهید یک مطالبه ملی؛ مسئولان از مردم عقب نمانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبه های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهر، ضمن گرامی داشت هفتمین روز تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از مردم بزرگوار ایران اسلامی و ملت عراق بابت حضور در این مراسم معنوی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه دنیا در برابر ملت ایران سر تعظیم فرودآورده است، افزود: عظمتی که مردم در وداع با پیکر رهبر شهیدشان نشان دادند نمونه نداشت و توانست دنیا را به تعجب وادارد.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه بسیاری از دشمنان حتی حضور را به زبان اعتراف آوردند و از این عظمت یاد کردند، گفت: بعد از چهار و نیم ماه شهادت رهبر انقلاب، وقتی اینطور مردم به میدان می آیند و اشک می ریزند نشان از معجزه است.

آرامی با بیان اینکه مردم ما قریب به چهار و نیم ماه است که خیابان ها را رها نکرده اند و همچنان نیز خسته نمی شوند بیان کرد: قریب به ۴۳ میلیون نفر در وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافتند و این نشان از عظمت صحنه حضور است.

وی با بیان اینکه دشمن ما حقیر و عصبانی شده اند، افزود: به زعم شهید بهشتی امیدواریم که دشمنان ما از این عصبانیت بمیرند.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه مراسم وداع و تشییع در نقاط مختلف یک نکته مهم داشت که حرف اول را می زد، بیان داشت: همه تشییع کنندگان حرف شان یک چیز بود و آن هم انتقام؛ و لذا این ملت خونخواه رهبر شهیدشان هستند.

آرامی با بیان اینکه همه شعارهای مردم ما انتقام است و این مطالبه عموم مردم ایران اسلامی محسوب می شود، گفت: تمام مردم ایران امروز انتقام خون رهبر شهیدشان را مطالبه می کنند و مسئولان ما باید مراقب باشند که از مردم عقب نمانند.