کشف ۱۷ کیلوگرم تریاک از خرده فروشان شهرک کاروان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بخشنده در توضیح این خبر، بیان داشت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه ۲ تن از مجرمان حرفه ای مقداری مواد مخدر از قاچاقچیان جنوب کشور خریداری و در محفیگاهشان در شهرک کاروان مخفی کرده است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پایگاه ششم پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در تحقیقات انجام شده مشخص شد که خبر صحت دارد، ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی، تیمی از ماموران پایگاه ششم این پلیس برای دستگیری متهمان اعزام و ماموران موفق شدند در یک عملیات ضربتی، هر ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ بخشنده افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار ۱۷ کیلو و ۴۷۸ گرم تریاک کشف و متهمان به همراه مواد مخدر کشف شده برای بازجوئی تکمیلی به پایگاه ششم منتقل شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، گفت: با تکمیل پرونده این خرده فروشان حرفه ای، متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.