به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور در اولین نشست تخصصی مناسب‌سازی که با حضور معاونین عمرانی و مدیران کل بهزیستی منطقه شش کشور برگزار شد، اظهار کرد: مناسب‌سازی موضوع ضروری کشور است.

وی با بیان اینکه اتفاقات بسیار خوبی در چند سال اخیر در حوزه مناسب‌سازی در سطح کلان کشور رخ داده است، افزود: جلسات بسیار زیادی گذاشته و برنامه‌ریزی‌ها انجام و این جلسات تداوم یافته و امروز شاهدیم جلسات در همه استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور مناسب‌سازی برگزار می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور با بیان اینکه یکی از میوه‌های این درخت چند ساله همین جلسه‌ای است که امروز در لرستان برگزار شده، گفت: قبلا خیلی از مسئولین به امر مناسب‌سازی اعتقادی نداشتند، اما امروز شاهدیم این موضوع به‌قدری اهمیت یافته که مسئولین ارشد استان در این جلسه حضور دارند و این یکی از ثمرات مناسب‌سازی است.

مومن سرایی گفت: مناسب‌سازی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تشکیل و برگزار شده و شاهدیم این مهم در متن قانون جامع حمایت از حقوق معلولین آمده است. مناسب‌سازی یک ضرورت قانونی و دستاورد خوبی در بازنگری قانون جامع حمایت از معلولین است.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور، عدم فرهنگ‌سازی را یکی از معضلات موضوع مناسب‌سازی عنوان کرد و گفت: مادامی که افراد درگیر مناسب‌سازی نباشند، هیچ وقت به ضرورت و اهمیت آن پی نخواهند برد.

مومن سرایی به وارد کردن موضوعات مناسب‌سازی در شاخص‌های عمومی جشنواره شهید رجایی طی دو سال گذشته و امسال اشاره کرد و با بیان اینکه جلسات زیادی در این رابطه برگزار کردیم و شاهد بودیم سال گذشته در جشنواره شهید رجایی ۲۴ هزار دستگاه اجرایی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها مورد بازدید قرار گرفت، عنوان کرد: در حال حاضر تمامی آمار و گزارش تحلیلی استان‌ها و شهرستان‌ها در خصوص مناسب‌سازی به تفکیک ثبت شده است.

وی گفت: بهترین دستگاه‌ها در سطح استان‌ها به لحاظ مناسب‌سازی استان‌های قم، قزوین و خراسان جنوبی بودند که بهترین آمار را داشتند و استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و همدان از لحاظ مناسب‌سازی دستگاه‌های مرکزی و شهرستانی در سطح پایین‌ترین ردیف مناسب‌سازی در کشور بودند.

وی از رونمایی از اپلیکیشن مناسب‌سازی در کشور خبر داد و با بیان اینکه این اپلیکیشن مسیریاب ویژه‌ای برای افرادی است که نیازمند استفاده از خدمات مناسب‌سازی هستند، گفت: این مهم با تلاش کارشناسان مجرب به‌صورت کارشناسی و تخصصی ایجاد شده و کاری بسیار بی‌نظیر بوده که بزودی رونمایی خواهد شد. تمام فضاهای مناسب‌سازی در سطح کشور در این اپلیکیشن وجود دارد. پیش از این سامانه معبر را راه‌اندازی کردیم و براساس این سامانه مشکلات ۱۲ و ۱۳ ساله معلولین ظرف یک هفته برطرف شد.

مومن سرایی اظهار کرد: همچنین سامانه دیگری را طراحی کردیم که براساس آن به‌زودی تمام مصوبات استان‌ها و شهرستان‌ها در آن از تهران رصد می‌شوند تا طی چند سال آینده مناسب‌سازی را در سطح خیابان‌ها شاهد باشیم. این سامانه به‌زودی رونمایی می‌شود.

رئیس دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی کشور تصریح کرد: همچنین در حال تدوین طرح درس مناسب‌سازی در دانشگاه‌ها هستیم و جلسات مهمی را با وزارت علوم برگزار کردیم. همچنین با نماینده وزارت علوم صحبت‌هایی داشتیم و قرار بر این شد که بحث مناسب‌سازی در سر فصل دروس رشته‌های مرتبط با مناسب‌سازی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در حال پیگیری و رایزنی با وزارت صمت در راستای ساماندهی خودروهای مناسب‌سازی شده برای معلولین و جانبازان هستیم تا این قشر از فضای عمومی کشور استفاده و موضوع حمل و نقل و خودروهای آنها حل و فصل شود.

مومن سرایی با بیان اینکه تدوین ضوابط اعطای گواهی کیفیت برای اماکن را در دستور کار داریم و باید اماکن و افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، معرفی شوند، افزود: همچنین سامانه‌ای را طراحی کردیم که مدیرانی که به وظایف خود در بحث مناسب‌سازی عمل نکردند، برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.