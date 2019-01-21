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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

افتتاح پروژه‌های توانبخشی و واگذاری واحدهای مسکونی در دهه فجر

افتتاح پروژه‌های توانبخشی و واگذاری واحدهای مسکونی در دهه فجر

مدیرکل بهزیستی استان تهران از افتتاح پروژه‌های توانبخشی و واگذاری واحدهای مسکونی در دهه فجر خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای اینکه هیچ بیخانمانی در روزهای برفی در خیابان نماند انجام شده است.

داریوش بیات‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی جهت افتتاح چندین پروژه توانبخشی و مراکز ارائه خدمات به جامعه هدف گفت: این مراکز همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: واگذاری مسکن به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی استان تهران به‌خصوص زنان سرپرست خانوار و معلولان، از دیگر پروژه‌هایی است که در دهه فجر اجرایی می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه در طرح احداث واحدهای مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی، از ظرفیت دستگاه‌های مختلف استفاده شده است، افزود: در این بخش باید به تعامل با خریداری و همچنین بانک‌های عامل اشاره کرد که تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند.

بیات‌نژاد در مورد تعداد واگذاری واحدهای مسکونی معلولان نیز گفت: تعداد این واحدها متفاوت است اما مسکن‌هایی که برای خانواده‌های دارای دو معلول و به بالا در نظر گرفته شده، بیش از ۱۰۰ واحد خواهد بود این در حالی است که واحدهای مسکونی با قیمت بسیار مناسب و حداقلی در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در مورد برنامه‌ریزی بهزیستی استان تهران در روزهای آینده و با توجه به بارش برف و باران تصریح کرد: برای حمایت از افراد بی‌خانمان و بی‌سرپرست، این مراکز آماده شده است و با تمهیداتی که با شهرداری تهران انجام خواهد داد، تلاش می‌کنیم هیچ‌ بی‌پناه و درمانده‌ای، شب‌های زمستان را در خیابان نماند.

کد مطلب 4519607
مهناز قربانی مقانکی

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