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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

طارمی دیدار با ژاپن را از دست داد/ عصبانیت کی‌روش از کارت بدموقع!

طارمی دیدار با ژاپن را از دست داد/ عصبانیت کی‌روش از کارت بدموقع!

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران دیدار مقابل ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا امروز پنج شنبه در ابوظبی به مصاف چین رفت و با سه گل به پیروزی رسید.

مسابقه در شرایطی با برتری ایران در حال برگزاری بود که مهدی طارمی مهاجم تیم ملی کشورمان در نیمه دوم از داور قطری کارت زرد گرفت.

مهدی طارمی با این کارت دو اخطاره شد تا دیدار با ژاپن را در مرحله نیمه نهایی دست بدهد.

طارمی بعد از دریافت کارت، بسیار ناراحت بود و احسان حاجی صفی به او دلداری داد. همچنین کارلوس کی روش سرمربی ایران از کارت گرفتن طارمی، متعجب و عصبانی بود. 

کد مطلب 4522825

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