به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی هاشمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به مردم یک وظیفه ذاتی است، گفت:امسال و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر ۱۶ پروژه عمرانی قابل افتتاح و ۶ پروژه عمرانی قابل کلنگ زنی از سوی شرکت آبفار تقدیم مردم استان همدان خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا ۴ پروژه عمرانی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در روستاهای تابعه شهرستان ملایر، ۲ پروژه عمرانی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در روستاهای شهرستان نهاوند، ۴ پروژه عمرانی به ارزش ۱۷ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال در روستاهای شهرستان اسدآباد و یک پروژه عمرانی به ارزش ۳ میلیارد ریال در روستاهای شهرستان بهار بهره برداری می شود.

وی گفت: همچنین ۳ پروژه عمرانی به ارزش ۱۳ میلیاردو ۳۰۰ میلیون ریال در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ، یک پروژه عمرانی به ارزش ۴ میلیارد ریال در روستاهای شهرستان رزن و ۲ پروژه عمرانی به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در روستاهای تابعه شهرستان فامنین آماده بهره برداری است.

هاشمی در ادامه ضمن اشاره به پروژه های قابل بهره برداری اظهارداشت: آبرسانی به روستای ملابداغ شهرستان رزن، اجرای شبکه داخلی روستای سیراوند شهرستان اسدآباد، اجرای شبکه داخلی روستای کمک سفلی و علیا شهرستان اسدآباد، آبرسانی به روستای بیفانج شهرستان اسدآباد و حفاری و تجهیز چاه مکانیکی روستای بهراز شهرستان اسدآباد از جمله این موارد است.

وی گفت: تکمیل مخزن و اجرای شبکه روستای حسین آباد شاملو شهرستان ملایر، اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب روستای ازناو شهرستان ملایر، آبرسانی به روستای گنبد شهرستان ملایر، آبرسانی به روستای حمزه لو سفلی شهرستان ملایر، آبرسانی به روستای فیازمان شهرستان نهاوند، اجرای خط پمپاژ و تجهیز چاه روستای میانگران شهرستان نهاوند، آبرسانی به روستای مسجدین شهرستان کبودراآهنگ، آبرسانی به روستای جزوان کبودرآهنگ، آبرسانی به روستای زین آباد شهرستان کبودرآهنگ، لایروبی قنات روستای آقاج شهرستان فامنین و تجهیز چاه روستای تجرک شهرستان فامنین از جمله این پروژه هااست.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان همدان همچنین با اشاره به پروژه های قابل کلنگ زنی نیز گفت: در ایام دهه فجر سال جاری پروژه های آبرسانی به روستای دمورچی شهرستان رزن، اجرای شبکه آبرسانی روستای دستجرد، اجرای شبکه توزیع آب روستای آورزمان شهرستان ملایر، اجرای خط انتقال مجتمع حسین آباد شاملو-علی آباد شهرستان ملایر، پروژه آبرسانی به روستای راوند شهرستان نهاوند و دو پروژه در روستاهای تابعه همدان و بهارکلنگ زنی خواهد شد.