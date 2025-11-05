۲ هزار متر لوله و مخزن ۲۰ مترمکعبی برای آبرسانی به دمورچی نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاریفر با اشاره به بهرهمندی روستای دمورچی از توابع شهرستان درگزین از آب آشامیدنی سالم با مشارکت خیّرین آبرسان اظهار کرد: تأمین آب پایدار در مناطق روستایی، سرمایهگذاری هوشمندانه برای آینده کشور است.
وی افزود: در اجرای این پروژه دو هزار متر لوله با قطر ۹۰ میلیمتر و مقاومت فشار ۱۰ تا ۱۶ بار به همراه یک مخزن ذخیره ۲۰ مترمکعبی توسط بنیاد خیریه ابراهیمی تأمین و اهدا شد.
بختیاریفر با بیان اینکه هدف این طرح تأمین آب پایدار و بهداشتی برای اهالی دمورچی بوده است، خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه، روستای دمورچی با ۱۵ خانوار پس از سالها انتظار به شبکه مطمئن آب شرب متصل شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان میزان مشارکت مالی خیّر پروژه را ۲۷۰ میلیون تومان و سهم شرکت آبفا را ۳۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: مجموعاً این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.
بختیاریفر با تأکید بر اینکه آبرسانی به روستاها حتی با جمعیت اندک صرفاً تأمین یک نیاز فیزیکی نیست، تصریح کرد: این اقدام حفظ عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است. مردم روستا همانند شهرنشینان حق دارند به منابع آب سالم و مطمئن دسترسی داشته باشند و بیتوجهی به این حق، نوعی تبعیض آشکار است که میتواند شکاف اجتماعی را گسترش دهد.
وی هشدار داد: کمتوجهی به زیرساختهای حیاتی روستاهای کوچک یکی از مهمترین عوامل مهاجرت بیرویه به شهرهاست؛ مهاجرتی که خالی شدن روستاهای پویا، فشار بر خدمات شهری و گسترش حاشیهنشینی را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان گفت: رسیدگی به روستاهای کمجمعیت احترام به همه وجوه زیستی کشور است.
بختیاریفر افزود: تأمین آب پایدار برای مناطق روستایی هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری هوشمندانه در مسیر توسعه پایدار ملی محسوب میشود.
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