جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
گفتنی است دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
سوال محمود شکری و شکور پورحسین شقلان از وزیر نیرو
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