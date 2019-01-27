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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۲

به ریاست لاریجانی؛

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار نمایندگان

سوال دو نفر از نمایندگان از وزیر نیرو در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

گفتنی است دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه  و بودجه در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

سوال محمود شکری و شکور پورحسین شقلان از وزیر نیرو

کد مطلب 4524556
زهرا علیدادی

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