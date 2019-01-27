جلسه علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر نیرو در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.

گفتنی است دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت خانواده

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

سوال محمود شکری و شکور پورحسین شقلان از وزیر نیرو