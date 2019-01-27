تیم والیبال شهرداری قزوین راهی یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک والیبال باشگاه های کشور و در بازی مرحله پلی آف، تیم شهرداری قزوین در باری خارج از خانه فردا برابر شهدای یزد صف آرایی می کند.

این بازی ساعت ۱۶ در یزد برگزار و بازی دوم دو تیم روز جمعه در سالن شهید بابایی قزوین برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال کاسپین فردا به میدان می رود

در ادامه بازی های هفته هجدهم لیگ دو فوتبال کشور تیم کاسپین قزوین در خانه برابر سردار بوکان قرار می گیرد.

این بازی فردا از ساعت ۱۴ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

تیم فوتبال کاسپین قزوین با ۲۱ امتیاز در مکان هشتم گروه شمال قرار دارد.

دو نشان ژیمناست های استان از رقابت های ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور

در پایان رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک جوانان و بزرگسالان، تیم منتخب قزوین در رده ی جوانان و در بخش سه نفره، بعنوان قهرمانی رسید.

در بخش انفرادی جوانان هم محمد رضا نبی پور از قزوین توانست به مقام دوم کشور دست یابد.

مربیگری این تیم به عهده علیرضا نبی پور بودو منوچهر کاکاوند نیز بعنوان سرپرست این تیم را همراهی می کرد.

تهران میزبان این رقابت ها بود.

یک باخت و یک برد دختران بسکتبالیست شهرداری قزوین در لیگ یک

در ادامه دیدارهای لیگ یک بسکتبال بانوان باشگاه های کشور و در بازی های دور دوم برگشت، تیم شهرداری قزوین به یک باخت و یک برد دست یافت.

نماینده استان بازی نخست خود را با نتیجه ۷۳-۴۷ به کردستان واگذار کرد و در بازی دوم با نتیجه ۸۵ بر ۴۷ پیشتازان اهواز را شکست داد.

بازی های این هفته به میزبانی شهرکرد برگزار شد.

تیم بسکتبال بانوان شهرداری قزوین در مرحله رفت در لیگ یک قهرمان شده بود.