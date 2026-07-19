بزرگراهی در تهران به نام حضرت شاهچراغ(ع) نامگذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی تذروی در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، با تسلیت فرارسیدن ماه صفر به حضرت ولیعصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، مردم ایران و شهروندان شیراز، از حضور گسترده و آگاهانه مردم در آیین تشییع شهدای اخیر و همچنین رشادت و آمادگی نیروهای مسلح در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
وی با تجلیل از رزمندگان مستقر در آبهای نیلگون خلیج فارس و تنگه هرمز، اقتدار آنان را نماد امنیت پایدار، عزت ملی و دفاع از منافع کشور دانست و از مردم غیور و سختکوش جنوب کشور نیز به دلیل همراهی و پشتیبانی از مدافعان مرزهای آبی ایران تقدیر کرد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه ایجاد شده در برگزاری جلسات صحن شورا طی هفتههای گذشته، از مردم این کلانشهر عذرخواهی کرد و گفت: انتظار بهحق شهروندان این است که شورای اسلامی شهر با همدلی، انسجام و پرهیز از حواشی، تمام ظرفیت خود را برای خدمترسانی، پیگیری مطالبات مردم و تحقق توسعه و آبادانی شیراز به کار گیرد.
تذروی سپس با تبریک انتخاب محمدحسن اسدی به عنوان شهردار نمونه کشور، این موفقیت را حاصل سالها تجربه، مدیریت علمی، نگاه راهبردی و تلاشهای مستمر وی در عرصه مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: این انتخاب نشاندهنده ارتقای شاخصهای توسعه شهری، بهبود کیفیت خدمات عمومی، اجرای پروژههای زیربنایی، افزایش رضایتمندی شهروندان و اعتماد جامعه تخصصی مدیریت شهری کشور به عملکرد موفق مدیریت شهری شیراز است.
وی همچنین حضور شهردار شیراز در مجامع و کنفرانسهای بینالمللی حوزه مدیریت شهری را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتها، دستاوردها و الگوهای موفق مدیریت شهری شیراز عنوان کرد و افزود: این حضور میتواند زمینه تبادل تجربیات با مدیران شهری سایر کشورها، بهرهگیری از دانش روز دنیا و ارتقای جایگاه مدیریت شهری شیراز در عرصههای ملی و بینالمللی را فراهم کند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش پایانی نطق خود از وزیر کشور خواست با توجه به جایگاه ویژه شیراز به عنوان سومین حرم اهلبیت(ع)، امتیازات ویژهای برای این کلانشهر در نظر بگیرد.
وی نخستین مطالبه مدیریت شهری را فراهم کردن امکان حضور شهردار شیراز در جلسات هیئت دولت عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند زمینهساز همافزایی بیشتر میان دولت و مدیریت شهری، تقویت دیپلماسی شهری، تسریع در حل مسائل کلانشهرها و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی باشد.
تذروی همچنین خواستار نامگذاری یکی از بزرگراههای مهم یا جدیدالاحداث تهران به نام حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) شد و این اقدام را متناسب با جایگاه معنوی این امامزاده واجبالتعظیم و عنوان «سومین حرم اهلبیت(ع)» برای شیراز دانست.
وی در ادامه پیشنهاد کرد یکی از بزرگراههای شاخص پایتخت نیز به نام یکی از شهدای برجسته شیراز نامگذاری شود تا از نقش مردم استان فارس و کلانشهر شیراز در تقدیم شهدا، فرماندهان و ایثارگران دفاع از امنیت کشور تجلیل شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز در پایان با اشاره به مسئولیت گسترده شهرداریها در توسعه و نگهداری معابر، مدیریت ترافیک، احداث پارکینگ و ارتقای ایمنی شهری، خواستار تسریع در واریز سهم قانونی شهرداری شیراز از درآمد حاصل از جرایم رانندگی شد و تأکید کرد: اختصاص بهموقع این منابع میتواند نقش مهمی در ارتقای خدمات شهری، افزایش ایمنی معابر و اجرای پروژههای عمرانی و ترافیکی ایفا کند.
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