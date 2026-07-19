به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی، اظهار کرد: در پی حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن اسکله روستای بونجی روند تعمیر و بازسازی این تأسیسات با بسیج امکانات و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

وی افزود: با انجام اقدامات جهادی آب‌شیرین‌کن بونجی کمتر از ۴۸ ساعت پس از این حمله امروز دوباره وارد مدار می‌شود.

فرماندار جاسک با اشاره به اهمیت این تأسیسات، بیان کرد: آب‌شیرین‌کن روستای بونجی وظیفه تأمین آب آشامیدنی ۲۰ روستای منطقه را بر عهده دارد و از همین رو بازگرداندن سریع آن به مدار بهره‌برداری در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

جمال‌الدینی، تصریح کرد: این اقدام با پشتیبانی استاندار هرمزگان تلاش جهادی مجموعه آب و فاضلاب استان، شرکت توزیع نیروی برق، سرمایه‌گذار طرح و همچنین حمایت‌ها و پیگیری‌های دادستان در سطح شهرستان انجام شده است.

وی در پایان، گفت: با تکمیل عملیات فنی و تأمین تجهیزات موردنیاز آب‌شیرین‌کن بونجی جاسک ان‌شاءالله امروز وارد مدار خواهد شد و روند تأمین آب روستاهای تحت پوشش به حالت عادی بازمی‌گردد.