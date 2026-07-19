لغو دوباره نشست شورای شهر قزوین به دلیل غیبت چهار عضو

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین که برای عصر امروز با دستور کار بررسی نامه‌های رسیده و مصوبات کمیسیون‌های تخصصی برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل غیبت چهار تن از اعضای اصلی، به حد نصاب نرسید و برگزار نشد.



فرج الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در این جلسه با ابراز تأسف از این وضعیت گفت: با وجود اینکه بیش از ۴۰ لایحه در نوبت بررسی قرار داشت، متأسفانه به دلیل عدم حضور شماری از اعضا، جلسه رسمیت نیافت و هیچ یک از دستورکارها به سرانجام نرسید.

وی با اشاره به محتوای لوایح معوقه افزود: این طرح‌ها حوزه‌های گوناگونی همچون خرید مصالح، تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت معابر، ساماندهی جداول شهری و نیز برنامه‌های مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی را شامل می‌شد که همگی به دلیل تشکیل نشدن جلسه، به زمان دیگری موکول شد.

رئیس شورای شهر قزوین خاطرنشان کرد که این دومین جلسه پیاپی است که به دلیل غیبت یا ترک جلسه برخی اعضا، بی‌نتیجه می‌ماند و تأکید کرد: حتی اگر برخی از اعضا با موضوعات مطرح‌شده مخالف باشند، غیبت در جلسات راهگشا نیست و تنها باعث ایجاد خلل در روند خدمات‌رسانی به شهروندان و معطلی امور جاری می‌شود.

فصیحی رامندی در پایان تصریح کرد: شورا فضایی برای طرح نظرات موافق و مخالف و اتخاذ تصمیمات قانونی است و همه اعضا موظف‌اند با حضور فعال در نشست‌ها، پاسخگوی مسئولیتی باشند که شهروندان به آن‌ها سپرده‌اند.

