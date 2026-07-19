به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان عصر یکشنبه در مراسم اعزام تیم عملیاتی امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به مأموریت اربعین حسینی، اظهار کرد: این تیم ها با هدف ارائه خدمت به زائران عازم عراق خواهند شد.
وی ادامه داد: ۲۳ نیروی عملیاتی متخصص جمعیت هلال احمر استان سمنان برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به زائران، راهی شهرهای نجف و کربلا میشوند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه این تیمها با بهرهگیری از آمبولانس، خودروهای کمکدار و خودروی ارتباطات به کشور عراق اعزام خواهند شد، افزود: نیروهای عملیاتی در مسیرهای پرتردد و نقاط مورد نیاز مستقر می شوند.
درخشان تصریح کرد: این خدمات هلال احمر به صورت مستمر خدمات امدادی، پشتیبانی و پاسخگویی به حوادث احتمالی را ارائه خواهند داد.
وی با تأکید بر اینکه این اعزام در راستای تقویت پوشش امدادی مراسم عظیم اربعین حسینی انجام میشود، اضافه کرد: نیروهای اعزامی با آمادگی کامل، در صورت وقوع حوادث یا نیاز فوری، اقدامات اولیه امدادی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان را بر عهده خواهند داشت.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطر نشان کرد: جمعیت هلالاحمر استان سمنان در کنار سایر استانهای کشور، با تکیه بر توان نیروهای آموزشدیده و امکانات تخصصی، در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی نقشآفرینی خواهد کرد.
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