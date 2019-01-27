بخشنامه طرح «معلم تمام وقت» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش بخشنامه اضافه تدریس معلمان (طرح معلم تمام وقت) را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

«شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ به منظور جبران خدمات ناشی از افزایش ۶ ساعت تدریس موظف شاغلان مشاغل «دبیر و هنرآموزش با ۳۰ ساعت تدریس در هفته» با پرداخت «۱۷/۵ درصد» فوق‌العاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ هیئت وزیران موافقت کرده و مقتضی است مراتب ذیل مد نظر قرار گیرد:

۱- براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور ساعات موظف هفتگی دبیران و هنرآموزان کماکان ۲۴ ساعت در هفته است.

۲- دبیران و هنرآموزانی که تمایل دارند برای ساعت تدریس اضافی و جبران حق‌الزحمه به جای دریافت وجوه حق‌التدریس از فوق‌العاده ویژه مورد اشاره استفاده کنند مشمول ۳۰ ساعت تدریس در هفته خواهند شد و به منظور جبران خدمات آنان «۱۷.۵ درصد» فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی آن‌ها برقرار می‌گردد.

۳- به دلیل اختیاری بودن موضوع، معلمانی که از فوق‌العاده مذکور استفاده نمی‌کنند جبران حق‌الزحمه آن‌ها کماکان با پرداخت حق‌التدریس انجام می‌پذیرد.

۴- فوق‌العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه و سایر پرداخت‌های قانونی مربوط نیز قابل محاسبه است.

۵- دبیران و هنرآموزان متقاضی برخوردای از فوق‌العاده ویژه مذکور باید حداقل ۵ سال امکان ادامه خدمت تا رسیدن به شرایط بازنشستگی تکلیفی موضوع تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند.

۶- دبیران و هنرآموزانی که براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور با داشتن ۲۰ سال سابقه تدریس یا مدیریت یا معاونت یا رسیدن به سن ۵۰ سالگی مشمول ۴ ساعت تقلیل تدریس هفتگی شده و یا می‌شوند چنانچه به میزان ۳۰ ساعت در هفته به امر تدریس اشتغال داشته باشند برخورداری آنان در صورت تمایل از فوق‌العاده ویژه بلامانع است.

۷- جبران تدریس بیش از ۶ ساعت یا کمتر از آن در هفته کماکان به صورت حق‌التدریس قابل پرداخت خواهد بود.

۸- این شیوه نامه از تاریخ اول مهر ۹۷ قابل اجرا است.»