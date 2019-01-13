عمده معوقات بازنشستگان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه گذشته سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش میهمان برنامه «نگاه یک» که از شبکه اول سیما روی آنتن رفت بود تا از بودجه سال ۹۸ و برخی موارد جنجالی آن و همچنین مطالبات آموزش و پرورش بگوید.

سیدمحمد بطحایی در این برنامه در ابتدا گفت: همه در جریان شرایط اقتصادی کشور هستند. با توجه به فشارهای دشمنان، بحث های مفصلی صورت گرفته تا بودجه را در آموزش و پرورش انقباضی پیش بینی کنیم. من از دولت و نمایندگان مجلس عمیقا سپاسگزاری می کنم. برای سال ۹۷ ما بودجه ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیاردی داشتیم که برای سال ۹۸ این رقم به ۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و سهم آموزش و پرورش از کل بودجه دولت افزایش پیدا کرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما ۲ درصد رشد را در تخصیص اعتبارات دولت به آموزش و پرورش شاهدیم به طوریکه در سال ۹۷ ، ۱۱.۳ درصد اعتبارات دولت برای این وزارتخانه بود و سال ۹۸ این عدد به ۱۳.۴ رسیده است. همه هدف این است که معلمان بتوانند با انگیزه سر کلاس ها حاضر شوند. ولی همه می دانیم شرایط برای کارمندان دولت سخت است و برای معلمان نیز. دولت در بودجه سال ۹۸ تلاش می کند تا برای معلمان رضایت شغلی ایجاد کند و ما در حد مقدورات دولت آن را پیگیری می کنیم.

وی در ادامه درباره بحث نظام رتبه بندی با بیان اینکه دولت پذیرفته نظام رتبه بندی را با یک ردیف مستقلی در بودجه ۹۸ بگنجاند، اظهار کرد: لایحه این نظام در کمیسیون های دولت به تصویب رسیده و در صحن دولت در حال بررسی است و پس از آن باید در مجلس به تصویب برسد. اما اشتباهی که می شود این است که رتبه بندی را صرفا نظام پرداخت ها تلقی می کنند در حالیکه یکی از آثار آن بهبود نظام پرداخت هاست و هدف اصلی این طرح ارتقاء توانمندی و شایستگی نیروی انسانی است.

عمده معوقات بازنشستگان پرداخت شد

بطحایی در بخش دیگری از سخنانش به همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و بیان کرد: برای سال آینده اعتبارات آن افزایش یافته است و اگر درآمدهای دولت و خزانه محقق شود شرایط همسان سازی حقوق این افراد به مراتب بهتر خواهد بود. همچنین باید بگویم پاداش پایان خدمت سال ۹۶ فرهنگیان پرداخت شده و بخشی از معوقات و مرخصی های ذخیره نیز پرداخت شده است. همچنین بخش زیادی از معوقات بازنشستگان پرداخت شد و مقدار کمی از آن باقی مانده که در سال جاری پرداخت می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حداقل اعتبار برای اجرای ۷۲ برنامه ای است که ذیل سند تحول بنیادین آماده کرده ایم. بخشی از برنامه ها از اعتبارات جاری قابل اجراست ما بخشی به اعتبارات خاص نیاز دارد.

۱۴۰ هزار کلاس در کشور از وسایل گرمایشی غیرایمن استفاده می کنند

بطحایی در این برنامه درباره غیراستاندارد بودن مدارس، بار دیگر ضمن عرض تسلیت به خانواده های کودکان فوت شده در حادثه آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان بیان کرد: این مدرسه در منطقه ای که گاز کشی نشده بود و امکان استفاده از سیستم های گرمایشی گازی وجود نداشت، قرار داشت و چاره ای جز استفاده از بخاری نفتی در آن نبوده است. در حال حاضر ۱۴۰ هزار کلاس ما در کشور از وسایل گرمایشی غیرایمن استفاده می کنند. ما پویشی را آغاز کردیم که امیدواریم به کمک این پویش و مشارکت مردم در مدت کوتاه این مشکل را حل کنیم. متولی پویش «همه برپا» سازمان نوسازی کشور است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اعتباراتی که از سوی شهرداری ها و سایر دستگاه ها مصرف می شود باید با اولویت مدرسه باشد و تمام افکار عمومی از این دستگاه ها این موضوع را مطالبه کنند. وقتی یک سوم مدارس، مدارس ناایمن هستند باید نگران بود در حالیکه در سال های گذشته این عدد یک سوم مدارس را تشکیل می داده است. نباید تا وقتی مدارس نا ایمن وجود دارند، هیچ ساختمان دولتی ساخته شود.

بطحایی در ادامه درباره سخنان رئیس جمهور درباره هزینه برای هر دانش آموز در نظام آموزش و پرورش هنگام ارائه لایجه بودجه به مجلس نیز گفت: رئیس جمهور در ارائه بودجه گفتند برای هر دانش آموز ۴ میلیون تومان در سال ۹۸ هزینه می شود اما سال ۹۷ میانگین این هزینه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار برای هر دانش آموز بوده است. عموم مدارس غیردولتی براساس شهریه تعریف شده و ابلاغ شده، فعالیت می کنند. در دوره آموزش عمومی خصوصی سازی به هیچ عنوان مدنظر نیست هزینه تحصیل فرزندان وظیفه دولت است. رئیس جمهور گفته اند ما باید هزینه آموزش بچه ها را بدهیم و به جنبه های بالا رفتن آموزش ها فکر کنیم تا بتوانیم با روش هایی با حفظ کیفیت، هزینه تمام شده را کاهش دهیم. این موضوع بد برداشت شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر در یک روستا معلمی بازنشسته شده یا سرباز معلمی است که شایستگی هایش تایید شده است، می توانیم هزینه ای به فرد شایسته آن روستا بدهیم تا به دانش آموزان تدریس کند. این بحث به معنای خصوصی سازی آموزش و پرورش نیست.

وی بار دیگر با اشاره به کتاب های کمک درسی به عنوان یک سم آموزشی بیان کرد: کتب کمک آموزشی تفکر بچه ها را به تباهی می کشاند. در بحث تکلیف شب هم مطرح کردیم که در مدارسی که امکانات دارند تکالیف دانش آموزان در دوره ابتدایی در مدرسه با نظارت معلم انجام شود و بچه ها در منزل تکالیف مهارت محور داشته باشند. به بازدید مدرسه ای رفته بودم و به دانش آموز آن مدرسه گفتم بند کفش خود را ببند او بلد نبود بند کفش های خود را ببندد.

بطحایی درباره حذف کنکور نیز اظهار کرد: سال آینده ۸۵ درصد صندلی های دانشگاه و مراکز آموزش عالی نیازی به شرکت در کنکور ندارد. این یعنی پایان دادن به اضطراب بچه ها. ما همچنین طرحی داریم که برای شناسایی استعدادهای برتر دامنه شناسایی را از ساحت علمی فراتر می بریم و در سایر ساحت ها دامنه را وسیع خواهیم کرد. طرح شهاب از پایه چهارم ابتدایی این هدف را دنبال می کند.