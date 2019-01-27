نظر نهایی سازمان ملل در مورد ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «رُزماری دی‌کارلو» مقام ارشد امور سیاسی ملل متحد، با بیان این مطلب در ادامه از همه طرف‌ها خواست به گفتگویی فراگیر و قابل اعتماد برای روبرو شدن با بحران طولانی‌مدت ونزوئلا پایبند باشند.

دی‌کارلو در ادامه عنوان داشت که سازمان ملل برای کمک به حل بحران آماده همکاری‌ است.

مدیر دفتر سیاسی سازمان ملل می‌گوید رخدادها و تنش‌های ونزوئلا به دودستگی سیاسی گسترده، افزایش نیازهای انسانی و نگرانی‌های شدید در مورد حقوق بشر انجامیده است.

او با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد تورم بسیار بالا در ونزوئلا، گفت وضعیت اقتصادی کشور بسیار وخیم شده‌است.

دی‌کارلو افزوده است: زندگی نزدیک به ۳۰ میلیون شهروند ونزوئلا تحت تاثیر ابَـرتورم و سقوط درآمدها، کمبود مواد غذایی، دارویی و نیازهای اولیه، و زوال خدمات آموزشی و بهداشتی قرار گرفته‌است.

دیروز شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهاراتی مداخله جویانه از همه کشورها خواست که از مردم ونزوئلا برای رهایی از حکومت نیکلاس مادورو حمایت کنند.

از سوی دیگر روسیه و چین در این جلسه مانع از صدور بیانیه شورای امنیت برای حمایت از مخالفان نیکلاس مادورو شدند.

وزیر خارجه ونزوئلا نیز در شورای امنیت تاکید کرد: رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا نیکلاس مادورو است.

وی در عین حال خواسته کشورهای اروپایی برای برگزاری انتخابات طی هشت روز آینده در آن کشور را رد کرد.

پیش از این رهبران بلژیک، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در بیانیه‌ای مشترک گفته‌ بودند اگر طی هشت روز آینده انتخابات تازه در ونزوئلا برگزار نشود، آن‌ها خوان گوایدو، رهبر مخالفان مادورو، را به‌عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلا به‌رسمیت خواهند شناخت.

خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌است.

آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه و چین، و نیز بولیوی و کوبا از مادورو حمایت کرده‌اند.