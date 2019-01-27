به گزارش خبرنگار مهر، حلقه ادبی مجاز روز جمعه ۱۲ بهمن ورکشاپ آموزشی با موضوع «شناخت شعر» را در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می‌کند.

نشست خبری این ورکشاپ از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۷ با حضور پیمان طالبی مدیر این حلقه ادبی و همچنین نفیسه سادات موسوی دبیر جلسه در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

پیمان طالبی شاعر، ترانه سرا و مدیر حلقه ادبی مجاز در ۲۳ فروردین ۱۳۷۰ در رشت به دنیا آمد. او از اوایل سال ۱۳۸۸ فعالیت جدی خود را در حوزه شعر آغاز کرد و تا امروز دو مجموعه شعر از او منتشر شده است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است.