پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تحلیل نقشه‌های پیش یابی جوی، با ورود یک سامانه بارشی به غرب و جنوب غرب کشور، این سامانه به تدریج از روز دوشنبه در جنوب غرب کشور تقویت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس دوشنبه شب و طی روز سه شنبه بارش باران همراه با وزش باد شدید، گاهی رگبار باران و رعد و برق در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بارندگی در مناطق شمالی و مرکزی استان بویژه مناطق غیر ساحلی از مقدار و شدت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: از این رو نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی در این مناطق، همچنین سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های منتهی به استان‌های همجوار فارس، کهگیلویه و بویراحمد هشدار داده می‌شود.

مساعدی افزود: با خروج سامانه از استان و شروع وزش باد شمال غربی، انتظار می‌رود طی روز چهارشنبه و پنج شنبه دمای هوا در برخی نقاط استان بوشهر بویژه نقاط غیر ساحلی به طور نسبی کاهش می یابد.