۹۰۰ بیمار مرگ مغزی درخراسان رضوی به مرحله اهدای عضو رسیدند

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر ابراهیم خالقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ بیمار در انتظار دریافت عضو در استان خراسان رضوی جان خود را از دست دادند در حالی که سه هزار بیمار دچار مرگ مغزی نیز وجود داشت که از این تعداد حدود ۹۰۰ مورد به مرحله اهدای عضو رسید.

وی افزود:شاخص کشوری اهدای عضو بیماران مرگ مغزی به ازای هر یک میلیون نفر ۱۱ است که این رقم در خراسان رضوی ۱۸ و از میانگین کشوری بالاتر است.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد:پیوند عضو از افراد مرگ مغزی از سال ۸۰ در دانشگاه راه اندازی شده است در این مدت به بیش از سه هزار و ۱۴۰ بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشیده شده است.

وی گفت:تشخیص مرگ مغزی با معاینه پزشک معالج انجام می شود و بعد از تائید پزشک معالج یک تیم چهار نفره متشکل از متخصص اعصاب، متخصص جراح اعصاب، متخصص بیهوشی و متخصص داخلی مراحل تایید را انجام و پس از آن توسط نماینده پزشک قانونی یا نماینده دادستان تائید نهایی انجام می شود.

خالقی تصریح کرد: با وجود افزایش سه درصدی رضایت خانواده ‌ها برای اهدای عضو بیمار مرگ مغزی، فرهنگ ‌سازی در رسانه ‌ها به گسترش فعالیت ‌های انسان‌ دوستانه و زندگی ‌بخش در جامعه کمک می کند.

وی بیان کرد:فرایند اهدای عضو بسیار پیچیده است و در انجام هر عمل پیوند حدود یکصد نفر از کادرهای پزشکی، پرستاری، آزمایشگاه، رادیولوژی و خدمات درگیر آن می شوند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد:از سال گذشته فرایند و استانداردهای شناسایی و مراقبت از افراد مرگ مغزی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است و بر این اساس تمامی افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند تحت مراقبت های خاص قرار می گیرند.