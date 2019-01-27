یک واحد نیروگاه خورشیدی در تبریز به بهره برداری رسید

افشین روشن میلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ۱۶ کشور در کشور بخش انتقال برق را بر عهده دارند، ابراز داشت: از سال ۱۳۴۵ برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی، تولید، انتقال، توزیع، بهره برداری و توسعه برق استان های آذربایجان غربی و اردبیل را بر عهده دارد.

وی افزود: شرکت های توزیع برق نیز به صورت مویرگی با مشترکین ارتباط دارند که در استان آذربایجان شرقی ۲ شرکت توزیعی فعالیت می کنند و مشترکین بزرگ ترین عضو این زنجیره هستند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به میزان تولید برق در این منطقه تصریح کرد: ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات تولید برق داریم که ۳ هزار و ۳۲۰ مگاوات آن مصرف می شود.

میلانی همچنین با اشاره به میزان صادرات و واردات برق به کشور عنوان کرد: صادرات و واردات برق در کل دنیا در سیستم های الکترونیکی مرسوم است و کشور ما نیز به کشورهای ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، نخجوان، عراق و افغانستان وصل است و این مراودات وجود دارد.

وی با بیان اینکه در طول تابستان میزان صادرات برق کشور ما به زیر ۱۰۰ مگاوات می رسد، افزود: در طول سال، میزان واردات و صادرات به تعادل می رسد یعنی به همان میزان که برق صادر می کنیم، از کشورهای همسایه برق وارد می کنیم اما در طول تابستان، بیشتر وارد کننده هستیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی با اشاره به دلایل خاموشی برق به ویژه در طول تابستان اذعان داشت: نزدیک ۹ هزار کیلومتر خطوط فشار قوی بین شهری در برق منطقه آذربایجان داریم که در معرض آسیب های طبیعی است و هر کدام به مشکل بربخورد احتمال خاموشی وجود دارد.

میلانی افزود: صنعت برق تولید و مصرف آنی دارد و امکان ذخیره وجود ندارد، همچنین پیش بینی شده ۷ هزار مگاوات در تابستان آینده افزایش مصرف داشته باشیم که تمهیدات لازم صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: مشترکین باید با تمام توان به سمت مدیریت مصرف حرکت کنند تا از این طریق، حداقل ۳ هزار مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم که کاهش ساعات ادارات، تشویق مشترکین کشاورز کم مصرف، تشویق صنایع در جهت تعمیر تجهیزات در طول تابستان و... از جمله این تمهیدات به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از به بهره برداری رسیدن یک واحد نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰کیلووات در تبریز خبر داد و گفت: با اتصال این نیروگاه، تعداد سامانه های خورشیدی دارای قرارداد خرید تضمینی بهره برداری شده شرکت توزیع نیروی برق تبریز به تعداد ۳ سامانه و با ظرفیت تجمیعی ۱۰۸ کیلووات رسید.

وی با بیان اینکه این نیروگاه در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۵۰ مترمربع با هزینه کرد ۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: قرارداد خرید تضمینی این نیروگاه خورشیدی به مدت ۲۰ سال با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) است.

مدیرعامل برق آذربایجان شرقی در پایان استفاده از منابع فسیلی مثل گاز، گازوئیل و نفت را موجب آلودگی محیط زیست ناشی از سوخت نیروگاه های حرارتی به ویژه در زمستان عنوان کرد.