اقرار رهبر کودتاچیان ونزوئلا به تحت فشار بودن از سوی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها از دیدار «خوان گوایدو» رهبر کودتاچیان ونزوئلا با مقامات دولتی این کشور خبر داده اند و نکته جالب در این رابطه حکایت متفاوتی است که رسانه های روسی و غربی در این رابطه منتشر کرده اند.

اسپوتنیک در این رابطه می نویسد: «جورج رودریگوئز» معاون رئیس جمهوری ونزوئلا در امور ارتباطات، فرهنگ و گردشگری امروز یکشنبه اعلام کرد: «خوان گوایدو» اقرار کرده که از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد.

به گفته رودریگوئز، گایدو روز سه شنبه با «دیسدادو کابلو» رئیس مجلس موسسان و «فردی برنال» یکی از اعضای حزب سوسیالیست دیدار کرده و این موضوع (تحت فشار بودن از سوی آمریکا) را در این جلسه اعلام کرده است.

در این میان اما رویترز فقط از دیدار گوایدو با مقامات دولتی ونزوئلا گزارش داده و اشاره زیادی به جزئیات بیان شده در این دیدار نکرده است.

به نوشته رویترز، محور اصلی گفتگوهای گوایدو با مقامات دولتی برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بوده اما مقامات دولتی اعلام کرده اند که در صورت برگزاری مجدد انتخابات، فقط انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار می شود.

خوان گوایدو، رئیس‌ پارلمان ونزوئلا، هفته پیش خود را به‌ عنوان رئیس‌جمهوری موقت کشورش معرفی کرد. پارلمان ونزوئلا که در دست مخالفان دولت است، ریاست‌جمهوری مادورو را «غصبی» و «غیرقانونی» اعلام کرده‌ است.

آمریکا و شماری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و نیز بسیاری از کشورهای قاره آمریکا از گوایدو حمایت کرده‌اند. ترکیه، ایران، روسیه، چین، بولیوی و کوبا از دولت مادورو حمایت کرده‌اند.

پیش از این رهبران بلژیک، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در بیانیه‌ای مشترک گفته‌ بودند اگر طی هشت روز آینده انتخابات تازه در ونزوئلا برگزار نشود، آنها خوان گوایدو، رهبر مخالفان مادورو، را به‌عنوان رئیس‌جمهوری ونزوئلا به‌رسمیت خواهند شناخت.