بررسی موانع صادرات و ترانزیت گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری چهار همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هر ساله در بهمن ماه و در ایام مقارن با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود و طی آن، زمینه برای رصد و پایش اقتصاد مقاومتی در کشور، تقویت پایه های علمی و پژوهشی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور همه فعالان این حوزه فراهم می شود.

رویکرد این همایش ها سیاست پژوهی و عملیات پژوهی است و هر سال یک موضوع محوری را مدنظر قرار می دهد تا راهکارهای لازم در آن حوزه را با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد طرح و بررسی نماید. در سال جاری موضوع انرژی به عنوان موضوع محوری این همایش قرار گرفته و برای بررسی آن ۵ محور در نظر گرفته شده است. ساختار اداره بخش انرژی، انرژی و روابط خارجی، اقتصاد برق، زنجیره تامین صنعت انرژی و زنجیره ارزش نفت و گاز، ۵ محور مذکور است.

این همایش در روز ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ مقارن با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود؛ پیش از برگزاری همایش نیز نشست هایی در هر یک از محورها جهت بررسی عمیق‌تر مباحث تشکیل می‌شود.

نخستین نشست این همایش پیش از روز برگزاری، به محور انرژی و روابط خارجی و موضوع «بررسی موانع پیش روی توسعه و صادرات ترانزیت گاز در کشور و راهکارهای رفع آنها» می پردازد.

در این نشست، ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو کمیته علمی پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، نرسی قربان، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، حاجیانی، معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عادلی، دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز به عنوان اعضای اصلی نشست به همراه جمعی از کارشناسان حوزه انرژی حضور دارند.

کمیته علمی این همایش را عباس ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، محمودرضا حقی فام، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون توانیر، وطن خواه، معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، محمدخانی، معاون زیربنایی سابق مرکز پژوهش های مجلس، سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و کریمی دکترای سیاستگذاری انرژی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس انرژی تشکیل می دهند.

حضور در این نشست که در تاریخ دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳ تا ۱۵ برگزار می شود، برای کارشناسان و پژوهشگران و عموم علاقه مندان این حوزه امکانپذیر است.



