ورود نیروهای ویژه آمریکا به سوریه برای بازداشت البغدادی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه عرب زبان حوزه خلیج فارس به نقل از یک مسئول نظامی بلند پایه عراق نوشت: نیروهای ویژه آمریکایی روز پنجشنبه گذشته به همراه نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا از طریق اقلیم کردستان عراق وارد سوریه شدند.

این منبع در ادامه افزود: این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اطلاعاتی در خصوص حضور ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه ای در استان دیر الزور منتشر شد. این منطقه مشخصا در حومه دیر الزور بین منطقه الباغوز و المراشده از جنوب، السفافنه از غرب و صحرای بوکمال از شرق واقع شده است.

منبع مذکور گفت: این نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد همان نیروهایی باشند که اسامه بن لادن را تعقیب کردند. نیروهای آمریکایی مذکور در پایگاه نظامی شهر اربیل حضور داشته و از آنجا وارد خاک سوریه شدند. ارتش آمریکا البغدادی را زنده می خواهد. ممکن است این اقدام با شرایط کنونی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ایجاد یک تحول به نفع خود مرتبط باشد.