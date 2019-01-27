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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

یک روزنامه عرب زبان مدعی شد

ورود نیروهای ویژه آمریکا به سوریه برای بازداشت البغدادی

ورود نیروهای ویژه آمریکا به سوریه برای بازداشت البغدادی

یک مسئول نظامی بلند پایه از ورود نیروهای ویژه آمریکایی به سوریه از طریق اقلیم کردستان عراق برای بازداشت سرکرده داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه عرب زبان حوزه خلیج فارس به نقل از یک مسئول نظامی بلند پایه عراق نوشت: نیروهای ویژه آمریکایی روز پنجشنبه گذشته به همراه نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا از طریق اقلیم کردستان عراق وارد سوریه شدند.

این منبع در ادامه افزود: این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اطلاعاتی در خصوص حضور ابوبکر البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش در منطقه ای در استان دیر الزور منتشر شد. این منطقه مشخصا در حومه دیر الزور بین منطقه الباغوز و المراشده از جنوب، السفافنه از غرب و صحرای بوکمال از شرق واقع شده است.

منبع مذکور گفت: این نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد همان نیروهایی باشند که اسامه بن لادن را تعقیب کردند. نیروهای آمریکایی مذکور در پایگاه نظامی شهر اربیل حضور داشته و از آنجا وارد خاک سوریه شدند. ارتش آمریکا البغدادی را زنده می خواهد. ممکن است این اقدام با شرایط کنونی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ایجاد یک تحول به نفع خود مرتبط باشد.

کد مطلب 4524851

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    نظرات

    • ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 12
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      یعنی دم آمریکا گرم. والله فقط آمریکا میتونه روی آمریکا رو سیاه و سفید کنه. یعنی کشورهای اروپایی اصلا نمی خوان بدونن چه کارهایی می کنه ای رفیق شفیقشون فقط می شه به مردم دنیا بگی آمریکا اینه
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 10
      پاسخ
      خبرگزاری محترم لطفا اصلاح بفرمایید به جای بازداشت بنویسید نجات، آمریکاییها که نیروی خود را بازداشت نمیکنند بلکه نجات میدهند
    • IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 5
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      البغدادی از اول هم پیش آمریکایی ها بود. هر چند سال یکبار این سناریو تکرار می شود!!

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