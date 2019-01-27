به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران در توضیح لایحه اخذ عوارض تامین پارکینگ های تعهدی اظهار کرد: طی سال های ۸۸ تا ۹۲ بر اساس مصوبه شورای شهر تهران تعداد ۶۲۸۵ واحد پارکینگ تعهدی با هر تعداد واحد در ساختمان های مسکونی و بین یک تا ٣٠ واحد در ساختمان های تجاری در نظر گرفته شد.



وی با بیان اینکه تا امروز۴۰۳۶ واحد پارکینگ تعهدی تعیین و تکلیف و منجر به صدور پایان کار شده است، گفت: در حال حاضر دو هزار و ۲۴۹ واحد پارکینگ در ۶٣۴ پلاک ثبتی باقی مانده که بر اساس این مصوبه به شهرداری اجازه داده می‌شود با اخذ عوارض پارکینگ های تعهدی پایان کار را صادر کند.



عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: مهلت قانونی مصوبه پایان یافته و در حال حاضر بلاتکلیفی در این زمینه وجود دارد، در حالی که تعداد این پارکینگ ها به تصویب شورای شهر رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است بر همین اساس اجازه داده می‌شود تا هر چه سریعتر این پرونده ها تعیین و تکلیف شود و باز نمانند.



اعطا تاکید کرد: کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با کلیات این لایحه موافق است.



در ادامه این جلسه برخی از اعضای شورای شهر تهران نظرات موافق و مخالف خود را اعلام کردند و در نهایت کلیات لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.