به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه، آیین افتتاحیه نهمین نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم» روز شنبه ششم بهمن ماه با حضور سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در محل اجرای نمایش برگزار شد. جمعی از معاونان و مدیران سازمان فرهنگی هنری نیز در این مراسم حضور داشتند.

مرتضی سراهی طراح این نمایشواره در ابتدا با خیر مقدم به حاضران گفت: گروه فرهنگی هنری ریحانه‌النبی(س) متشکل از دانشجویان دانشگاه تهران، طلاب و جمعی از اصناف است و تا کنون هشت نمایشواره در سطح تهران اجرا کرده‌ایم. هدف از اجرای این برنامه رساندن محتوای فاطمیه به گوش عموم مردم است و مخاطبمان به اقشار مذهبی محدود نمی‌شود. خدا را شکر در این سال‌ها با استقبال خوبی روبه‌رو بوده‌ایم و این شکل نمایش برای مخاطبان جذابیت دارد.

وی ادامه داد: کار ما تلفیقی از نمایشگاه و تئاتر است و به همین خاطر نام آن را نمایشواره گذاشته‌ایم. این بزرگ‌ترین نمایش محیطی کشور است و عظمت دکور و وسعت بالای محل اجرای نمایش، باعث تاثیرگذاری بر مخاطب می‌شود. در این نمایشواره موضوع فاطمیه را با مستندات تاریخی اهل سنت و بدون تعصب، افراط و یک جانبه نگری بیان می‌کنیم. هر شب حدود ۲۵ اکران داریم و در ۲۰ شب، ۵۰۰ اکران خواهیم داشت. هر ۱۰ دقیقه یک گروه ۱۰۰ نفره وارد نمایشواره می‌شود و این سبک جدیدی از کار است که می‌تواند پذیرای مخاطبان پرشماری باشد. امیدوارم بتوانیم این کار را به خوبی اجرا کنیم و از سازمان فرهنگی هنری و دیگر نهادها که با ما همکاری کردند، نهایت تشکر را داریم.

سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنران بعدی بود که عنوان کرد: به گروه ریحانه النبی(س) خسته نباشید می‌گویم که در این مدت کوتاه زحمت زیادی کشیدند و این کار هنری ارزشمند را به ایام فاطمیه رساندند. این تلاش نشأت گرفته از محبت این افراد به خاندان عصمت و طهارت است و امروز نیاز جدی داریم که به آموزه‌های دینی و انقلابی اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و در حوزه اهل بیت(ع) کار فرهنگی انجام دهیم.

وی افزود: تقارن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) که امسال اتفاق افتاده، تقارن ارزشمندی است و می‌توان در این فرصت، تأثیر آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت در وقوع انقلاب اسلامی را نشان داد. نمایشواره کوچه‌های بنی‌هاشم از هر لحاظ کار نو و جذابی است و اینکه با هزینه کم و صرفه‌جویی چنین کاری را آماده کرده‌اند، ارزشمند است. ماجرای شهادت حضرت زهرا(س) بسیار عجیب است و بانویی با ۱۸ سال عمر چنین تاثیرات عمیقی در تاریخ اسلام گذاشته است. از زیبایی‌های این نمایشواره، موثق بودن منابع و مستندات تاریخی است که باعث قوت کار می‌شود.

اوحدی در پایان بیان کرد: مطمئن باشید که هیچ مسیری مطمئن‌تر از مسیر تاسی به اهل بیت(ع) نیست و اگر از این راه جدا شویم، مطمئناً ضرر می‌کنیم و زندگی‌مان بی‌ثمر می‌ماند. امیدوارم در این نمایشواره شاهد اتفاقات خوبی باشیم و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شویم.

حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این مراسم گفت: در عالم مطلبی مهم‌تر از غدیر نداریم. واقعه بعثت خاتم‌الانبیاء اهمیت بالایی داشت و این بعثت، با واقعه غدیر تکمیل شد. فعالیت برای غدیر و رساندن پیام آن به دیگران، وظیفه همه ماست. نخستین کسی که به این وظیفه عمل کرد و پیام ولایت امیرالمؤمنین(ع) را به گوش دیگران رساند و خود و فرزندش را در این راه فدا کرد، حضرت فاطمه (س) بود. ایشان نخستین فدایی غدیر است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین مصیبت اهل بیت(ع) واقعه عاشوراست، اما وقتی از امام صادق(ع) پرسیدند عاشورا برای شما سخت‌تر بود یا سقیفه، ایشان گفتند سقیفه اصل کار بود و عاشورا در نتیجه این حادثه اتفاق افتاد. بنا بر این بزرگداشت ایام فاطمیه اهمیت بالایی دارد و باید برای ترویج آن تلاش کنیم. انقلاب ما با فاطمیه و اهل بیت(ع) گره خورده است و در هشت سال دفاع مقدس با توسل به این آیات مقدس مقاومت کردیم. اگر امروز هم در معرض خطر و تحریم هستیم، پناه و امید ما حضرت فاطمه(س) و اهل بیت(ع) هستند. چیزی که ما را در این ۴۰ سال حفظ کرده، یازهرا و یافاطمه است و اگر از کشتی نجات اهل بیت(ع) پیاده شویم، غرق خواهیم شد.

حجت‌الاسلام میرلوحی در پایان عنوان کرد: وظیفه‌ای بالاتر از ابلاغ پیام فاطمیه به مردم نداریم و با هنر نمایش می‌توان این کار را به بهترین شکل انجام داد. انشالله این نمایش بتواند در این کار موفق و نتیجه‌بخش باشد.

پس از پایان مراسم افتتاحیه، مدیران و مسئولان فرهنگی به تماشای نخستین اجرای رسمی نمایشواره کوچه‌های بنی‌هاشم نشستند.

نمایشواره فرهنگی مذهبی «کوچه‌های بنی‌هاشم» تلفیقی از نمایش زنده، نمایش رادیویی و نمایشگاه است که در ۹ لوکیشن و در محدوده‌ای به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع با بیش از ۵۰ بازیگر اجرا می‌شود و بزرگترین نمایش محیطی کشور است. داستان این نمایش از روزگار امروز آغاز می‌شود و در سفری تاریخی مخاطب را به ۱۴۰۰ سال پیش می‌برد. محوریت داستان نمایش، شهادت حضرت زهرا(س) است اما از وفات پیامبر(ص) تا امروز، و جان‌فشانی شهدای مدافع حرم و ظهور حضرت حجت ادامه پیدا می‌کند. نمایشنامه این اثر به سرپرستی مرتضی سراهی به نگارش درآمده و کارگردانی آن به عهده علی نکته‌سنج است.

نمایشواره فرهنگی مذهبی «کوچه‌های بنی‌هاشم» محصولی از موسسه ریحانه‌النبی(س) و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و تا بیستم بهمن ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان است. برای بازدید از این نمایشواره می‌توانید به نشانی میدان ولی‌عصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز مراجعه کنید.