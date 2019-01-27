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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

حجت الاسلام میرلوحی:

وظیفه‌ای بالاتر از ابلاغ پیام فاطمیه به مردم نداریم

وظیفه‌ای بالاتر از ابلاغ پیام فاطمیه به مردم نداریم

حجت الاسلام میرلوحی در آیین افتتاحیه نهمین نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم» گفت: وظیفه‌ای بالاتر از ابلاغ پیام فاطمیه به مردم نداریم و با هنر نمایش می‌توان این کار را به بهترین شکل انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه، آیین افتتاحیه نهمین نمایشواره «کوچه‌های بنی‌هاشم» روز شنبه ششم بهمن ماه با حضور سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در محل اجرای نمایش برگزار شد. جمعی از معاونان و مدیران سازمان فرهنگی هنری نیز در این مراسم حضور داشتند.

مرتضی سراهی طراح این نمایشواره در ابتدا با خیر مقدم به حاضران گفت: گروه فرهنگی هنری ریحانه‌النبی(س) متشکل از دانشجویان دانشگاه تهران، طلاب و جمعی از اصناف است و تا کنون هشت نمایشواره در سطح تهران اجرا کرده‌ایم. هدف از اجرای این برنامه رساندن محتوای فاطمیه به گوش عموم مردم است و مخاطبمان به اقشار مذهبی محدود نمی‌شود. خدا را شکر در این سال‌ها با استقبال خوبی روبه‌رو بوده‌ایم و این شکل نمایش برای مخاطبان جذابیت دارد.

وی ادامه داد: کار ما تلفیقی از نمایشگاه و تئاتر است و به همین خاطر نام آن را نمایشواره گذاشته‌ایم. این بزرگ‌ترین نمایش محیطی کشور است و عظمت دکور و وسعت بالای محل اجرای نمایش، باعث تاثیرگذاری بر مخاطب می‌شود. در این نمایشواره موضوع فاطمیه را با مستندات تاریخی اهل سنت و بدون تعصب، افراط و یک جانبه نگری بیان می‌کنیم. هر شب حدود ۲۵ اکران داریم و در ۲۰ شب، ۵۰۰ اکران خواهیم داشت. هر ۱۰ دقیقه یک گروه ۱۰۰ نفره وارد نمایشواره می‌شود و این سبک جدیدی از کار است که می‌تواند پذیرای مخاطبان پرشماری باشد. امیدوارم بتوانیم این کار را به خوبی اجرا کنیم و از سازمان فرهنگی هنری و دیگر نهادها که با ما همکاری کردند، نهایت تشکر را داریم.

سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنران بعدی بود که عنوان کرد: به گروه ریحانه النبی(س) خسته نباشید می‌گویم که در این مدت کوتاه زحمت زیادی کشیدند و این کار هنری ارزشمند را به ایام فاطمیه رساندند. این تلاش نشأت گرفته از محبت این افراد به خاندان عصمت و طهارت است و امروز نیاز جدی داریم که به آموزه‌های دینی و انقلابی اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم و در حوزه اهل بیت(ع) کار فرهنگی انجام دهیم.

وی افزود: تقارن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) که امسال اتفاق افتاده، تقارن ارزشمندی است و می‌توان در این فرصت، تأثیر آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت در وقوع انقلاب اسلامی را نشان داد. نمایشواره کوچه‌های بنی‌هاشم از هر لحاظ کار نو و جذابی است و اینکه با هزینه کم و صرفه‌جویی چنین کاری را آماده کرده‌اند، ارزشمند است. ماجرای شهادت حضرت زهرا(س) بسیار عجیب است و بانویی با ۱۸ سال عمر چنین تاثیرات عمیقی در تاریخ اسلام گذاشته است. از زیبایی‌های این نمایشواره، موثق بودن منابع و مستندات تاریخی است که باعث قوت کار می‌شود.

اوحدی در پایان بیان کرد: مطمئن باشید که هیچ مسیری مطمئن‌تر از مسیر تاسی به اهل بیت(ع) نیست و اگر از این راه جدا شویم، مطمئناً ضرر می‌کنیم و زندگی‌مان بی‌ثمر می‌ماند. امیدوارم در این نمایشواره شاهد اتفاقات خوبی باشیم و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شویم.

حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این مراسم گفت: در عالم مطلبی مهم‌تر از غدیر نداریم. واقعه بعثت خاتم‌الانبیاء اهمیت بالایی داشت و این بعثت، با واقعه غدیر تکمیل شد. فعالیت برای غدیر و رساندن پیام آن به دیگران، وظیفه همه ماست. نخستین کسی که به این وظیفه عمل کرد و پیام ولایت امیرالمؤمنین(ع) را به گوش دیگران رساند و خود و فرزندش را در این راه فدا کرد، حضرت فاطمه (س) بود. ایشان نخستین فدایی غدیر است.

وی ادامه داد: بزرگ‌ترین مصیبت اهل بیت(ع) واقعه عاشوراست، اما وقتی از امام صادق(ع) پرسیدند عاشورا برای شما سخت‌تر بود یا سقیفه، ایشان گفتند سقیفه اصل کار بود و عاشورا در نتیجه این حادثه اتفاق افتاد. بنا بر این بزرگداشت ایام فاطمیه اهمیت بالایی دارد و باید برای ترویج آن تلاش کنیم. انقلاب ما با فاطمیه و اهل بیت(ع) گره خورده است و در هشت سال دفاع مقدس با توسل به این آیات مقدس مقاومت کردیم. اگر امروز هم در معرض خطر و تحریم هستیم، پناه و امید ما حضرت فاطمه(س) و اهل بیت(ع) هستند. چیزی که ما را در این ۴۰ سال حفظ کرده، یازهرا و یافاطمه است  و اگر از کشتی نجات اهل بیت(ع) پیاده شویم، غرق خواهیم شد.

حجت‌الاسلام میرلوحی در پایان عنوان کرد: وظیفه‌ای بالاتر از ابلاغ پیام فاطمیه به مردم نداریم و با هنر نمایش می‌توان این کار را به بهترین شکل انجام داد. انشالله این نمایش بتواند در این کار موفق و نتیجه‌بخش باشد.

پس از پایان مراسم افتتاحیه، مدیران و مسئولان فرهنگی به تماشای نخستین اجرای رسمی نمایشواره کوچه‌های بنی‌هاشم نشستند.

نمایشواره فرهنگی مذهبی «کوچه‌های بنی‌هاشم» تلفیقی از نمایش زنده، نمایش رادیویی و نمایشگاه است که در ۹ لوکیشن و در محدوده‌ای به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع با بیش از ۵۰ بازیگر اجرا می‌شود و بزرگترین نمایش محیطی کشور است. داستان این نمایش از روزگار امروز آغاز می‌شود و در سفری تاریخی مخاطب را به ۱۴۰۰ سال پیش می‌برد. محوریت داستان نمایش، شهادت حضرت زهرا(س) است اما از وفات پیامبر(ص) تا امروز، و جان‌فشانی شهدای مدافع حرم و ظهور حضرت حجت ادامه پیدا می‌کند. نمایشنامه این اثر به سرپرستی مرتضی سراهی به نگارش درآمده و کارگردانی آن به عهده علی نکته‌سنج است.

نمایشواره فرهنگی مذهبی «کوچه‌های بنی‌هاشم» محصولی از موسسه ریحانه‌النبی(س) و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و تا بیستم بهمن ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان است. برای بازدید از این نمایشواره می‌توانید به نشانی میدان ولی‌عصر(عج)، ابتدای بلوار کشاورز مراجعه کنید.

کد مطلب 4524882

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