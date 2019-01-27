به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف سنگ سفیدی با اشاره به جزئیات این خبر، گفت: این فرماندهی طی چند ماه رصد اطلاعاتی از یک باند بزرگ و مخوف قاچاق سوخت با خبر شده، که سریعاً طی هماهنگی با فرماندهی دریابانی استان و مقام محترم قضایی طی یک عملیات منسجم موفق به توقیف ۹ فروند لنج حامل سوخت قاچاق گازوئیل شدند.

سنگ سفیدی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند با یک برنامه دقیق و از پیش برنامه‌ریزی‌شده سرمایه ملی کشورمان را به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برسانند که با هوشیاری و تیزبینی دریابانان ناکام ماندند.

وی ادامه داد: پس از توقیف ۹ فروند موتور لنج و در بازرسی از آنان مقدار ۶۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل کشف و ضبط گردید که در این راستا تعداد ۶۵ نفر متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده دریابانی میناب، اظهارداشت: در این عملیات قاچاقچیان از راکت‌های آتش‌زا و بطری‌های حاوی بنزین و ریختن گازوئیل بر روی پرسنل استفاده نمودند تا بتوانند متواری شوند.

این مقام انتظامی ارزش ریالی کشفیات فوق را ۳۹ میلیارد ریال برآورد کرد.