به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی یوسف‌وند در تشریح این خبر، اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق مأموران یگان امداد شهرستان میناب روز گذشته هنگام گشت‌زنی هدفمند در سطح شهر به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن یک دستگاه موتور لودر مستعمل خارجی فاقد مدارک قانونی و گمرکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اشاره به ارزش محموله کشف شده، تصریح کرد: بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ارزش این کالای قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ یوسف‌وند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.