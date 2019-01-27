تخلیه یکی از روستاهای دزفول به دلیل خطر سیلاب

بابک عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روستای بنه عاطی که در پایین دست رودخانه دز قرار دارد برای جلوگیری از خطرات سیلاب در حال تخلیه است.

وی افزود: حدود ۸۰ چادر برای اهالی در حال تدارک است و سه روستای سیدنور، دهنوباقر و خوزینه نیز برای اسکان اهالی این روستا آماده شده است.

عبدالهی تصریح کرد: برای احشام نیز در حال آماده سازی محلی هستیم و انتقال احشام در حال انجام است.

بخشدارچغامیش با تاکید بر اینکه شهروندان از استقرار در حاشیه رودخانه دز تا اطلاع ثانوی خودداری کنند، اضافه کرد: تخلیه روستای عاطی با کمک نیروهای بسیجی حوزه بسیج ابوالفضل در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اداره هواشناسی دزفول بارندگی قابل ملاحظه ای طی امروزو فردا دزفول را در بر خواهد گرفت.

هم اکنون نیروهای خدماتی و اجرایی شهرداری دزفول در محل سیل بند روستاهای زاویه نیز در حال کنترل سیل بند هستند. ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان از شهروندان خواسته از استقرار و تردد در ساحل رودخانه های دز و کرخه خودداری کنند.