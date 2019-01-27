پوستر «غلامرضا تختی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پوستر فیلم «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان رونمایی شد. این فیلم برای نخستین بار در بخش سودای سیمرغ سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود.

عوامل فیلم «غلامرضا تختی» عبارتند از کارگردان: بهرام توکلی، نویسندگان: سعید ملکان، بهرام توکلی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، تدوین: میثم مولایی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه: کیوان مقدم، طراح لباس: امیر ملک پور، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین قاسمی، صدابردار: رشید دانشمند، مدیر تولید: کیومرث عباسی نوده، آهنگساز: افشین عزیزی، جلوه های بصری: محسن خیرآبادی، رضا میثاقی، شهاب نجفی، سید هادی اسلامی، جلوه های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، دستیار اول کارگردان: علی مردانه، برنامه ریز: نوید کریم زاده، فیلمبردار: بهروز بادروج، عکاس: مریم تخت کشیان، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، تهیه کننده: سعید ملکان، سرمایه گذارن: سعید ملکان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی.

ماهور الوند، آتیلا پسیانی، بهنوش طباطبایی، فرهاد آئیش، حمیدرضا آذرنگ، سیاوش تهمورث، معصومه قاسمی پور، ستاره پسیانی، شیرین یزدان بخش، پریوش نظریه، مجتبی پیرزاد، مسعود میر طاهری، بانیپال شومون، محمد ولیزادگان، آرش فلاحت پیشه، مهدی قربانی، میلاد یزدانی، سینا شفیعی، فریدون امیر عبدالهیان، یدالله شادمانی، محمدرضا مالکی، امیررضا فرامرزی، محسن تختی، علیرضا گودرزی، شاهرخ شهبازی از جمله بازیگران این پروژه هستند.