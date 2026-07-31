مسابقات ژیمناستیک هنری پسران همدان به یاد برادران پاکباز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ژیمناستیک هنری پسران استان همدان با نکوداشت برادران پاکباز و با حضور تیم‌هایی از باشگاه‌ها و خانه‌های ژیمناستیک شهرستان‌های استان برگزار شد. در این رقابت‌ها ۶۰ ورزشکار در رده‌های سنی مختلف شرکت کردند و در فضایی پرشور و رقابتی، برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.

این مسابقات با هدف استعدادیابی، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد انگیزه در نسل آینده ژیمناستیک و همچنین انتخاب نفرات برتر و آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های استانی و کشوری برنامه‌ریزی و اجرا شد.

ورزشکاران در سه وسیله حرکات زمینی، پرش خرک و خرک حلقه رقابت کردند که نتایج به شرح زیر است:

رده سنی ۹۷-۹۸

حرکات زمینی:

نفر اول: پارسا ربیعی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ الف)

نفر دوم: امیرمحمد فیضی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ج)

نفر سوم: امیرمحمد آرام (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ج)

پرش خرک:

نفر اول: آرش زمانی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ الف)

نفر دوم: محمدپرهام قربانی (خانه ژیمناستیک شهید نصیری)

نفر سوم: رضا شاملو جانی‌بیک (خانه ژیمناستیک ملایر ـ الف)

خرک حلقه:

نفر اول: سامیار صیفی‌کار (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ج)

نفر دوم: مهیار سیاوشی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ الف)

نفر سوم: سیاوش مومی‌وند (باشگاه سیدالشهدا نهاوند)

رده سنی ۹۵-۹۶

حرکات زمینی:

نفر اول: آرسین ترکمن (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ب)

نفر دوم: محمد شایان ترکمن (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ب)

نفر سوم: آرین ارست (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ب)

پرش خرک:

نفر اول: کیان ملکی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ الف)

نفر دوم: بنیامین اتلی‌خانی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر سوم: کیان مهر اسلامی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

خرک حلقه:

نفر اول: سامیار الهوردی (خانه ژیمناستیک ملایر ـ ج)

نفر دوم: محمدرضا عباسی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر سوم: رادوین ظهیار (باشگاه ستارگان غرب ـ ملایر)

رده سنی ۹۳-۹۴

حرکات زمینی:

نفر اول: علی فتحی می‌آبادی (خانه ژیمناستیک ملایر)

نفر دوم: مهزیار زارعی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر سوم: سپهر گلشن‌گویا (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

پرش خرک:

نفر اول: فربد جدیدیان (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر دوم: محمد متین بخشی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر سوم: محمد صالح گروسی (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

خرک حلقه:

نفر اول: شهریار نظری (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

نفر دوم: امیرعباس فیضی (خانه ژیمناستیک ملایر)

نفر سوم: یاسین مظاهری (خانه ژیمناستیک همدان ـ الف)

در آیین اختتامیه این رقابت‌ها با حضور صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، خدرویسی معاون توسعه ورزش، تابش سرپرست دفتر اجتماعی استانداری و جمعی از مسئولان، از نفرات برتر با اهدای مدال، حکم قهرمانی و جوایز تقدیر شد.