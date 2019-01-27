  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

فراخوان انتخاب شعار جشنواره فیلم «وارش» منتشر شد

فراخوان انتخاب شعار جشنواره فیلم «وارش» منتشر شد

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» برای انتخاب شعار این رویداد فرهنگی از علاقه مندان دعوت کرد تا شعارهای مورد نظر خود را به این جشنواره ارایه دهند.

به گزارش روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، جشنواره فیلم «وارش» در نظر دارد شعار این دوره را از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت فعالان حوزه فرهنگ انتخاب کند.

علاقه‌مندان می توانند شعار مورد نظر خود را با رعایت مواردی همچون اختصار، تناسب با اهداف و موضوع جشنواره، توجه به میراث مشترک کشورهای حاشیه دریای کاسپین و کشورهای فارسی زبان و بر اساس حروف اصلی و - ا - ر- ش، در فضای مجازی به آدرس @vareshfilmfestival، یا از طریق سایت    vareshfestival.com و به نشانی الکترونیکی info@VareshFestival.com تا ۱۵ اسفند سال جاری ارسال کنند.

شعار برگزیده این فراخوان در مراسم استقبال جشنواره فیلم «وارش» از سال نو اعلام می شود.

جشنواره بین المللی فیلم «وارش» با موضوعات سنت های رفتاری، گفتاری و زیستی برگزار می شود.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» به دبیری مهدی قربانپور، اردیبهشت ۱۳۹۸ در مازندران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4525292
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها