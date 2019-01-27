فراخوان انتخاب شعار جشنواره فیلم «وارش» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، جشنواره فیلم «وارش» در نظر دارد شعار این دوره را از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت فعالان حوزه فرهنگ انتخاب کند.

علاقه‌مندان می توانند شعار مورد نظر خود را با رعایت مواردی همچون اختصار، تناسب با اهداف و موضوع جشنواره، توجه به میراث مشترک کشورهای حاشیه دریای کاسپین و کشورهای فارسی زبان و بر اساس حروف اصلی و - ا - ر- ش، در فضای مجازی به آدرس @vareshfilmfestival، یا از طریق سایت vareshfestival.com و به نشانی الکترونیکی info@VareshFestival.com تا ۱۵ اسفند سال جاری ارسال کنند.

شعار برگزیده این فراخوان در مراسم استقبال جشنواره فیلم «وارش» از سال نو اعلام می شود.

جشنواره بین المللی فیلم «وارش» با موضوعات سنت های رفتاری، گفتاری و زیستی برگزار می شود.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» به دبیری مهدی قربانپور، اردیبهشت ۱۳۹۸ در مازندران برگزار خواهد شد.