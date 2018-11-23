انتشار فراخوان نهمین جشنواره فیلم «وارش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش»، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با مشارکت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین استانداری مازندران نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» را در اردیبهشت ۹۸ برگزار می کنند.

از جمله اهداف این جشنواره می توان به تقویت و حمایت از آثار و فیلم‌هایی با محوریت مردم شناسی با تاکید بر موضوع فرهنگ عامه و همچنین ارتباط با فیلمسازان کشورهای حاشیه دریای کاسپین و حوزه تمدنی میراث مشترک به منظور دستیابی به تحولات نوین بین منطقه ای اشاره کرد.

این رویداد در سه بخش اصلی مسابقه ملی، مسابقه بین الملل (میراث مشترک) و مسابقه ترنه وا و برحول محورهای سنت رفتاری، گفتاری و زیستی برگزار خواهد شد.

ثبت‌نام در سایت جشنواره از اول آذر ۱۳۹۷ آغاز شده است و تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ مهلت ارسال اثر برای متقاضیان وجود دارد.

علاقه مندان برای اطلاع از جزییات نحوه شرکت آثارشان در این رویداد می توانند به سایت جشنواره به نشانی www.vareshfestival.com مراجعه و فرم تقاضای شرکت را تکمیل کنند.

نهمین جشنواره بین المللی فیلم «وارش» اردیبهشت ۱۳۹۸ در استان مازندران برگزار می شود.