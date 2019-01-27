صادرات غیرنفتی پس از انقلاب ۸۶ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دلیل افزایش ۸۶ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴۰ سال اخیر را باید در افزایش کمی بنگاه‌ها و تولید جستجو کرد. آنجا که یک هزار و ۵۰۳ واحد صنعتی در سال ۵۷ به ۸۵ هزار و ۷۶ واحد فعال در ۸ ماهه سال ۹۷ افزایش یافته که این جهش، شاغلین بخش صنعت را از ۱۵۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسانده است.

همچنین معادن فعال کشور از ۱۹۵ واحد در ابتدای انقلاب به ۶ هزار و ۳۸۶ واحد در ۸ ماهه ۹۷ و ظرفیت استخراج از ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۷۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۹۶ افزایش یافته است.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که باوجود افزایش ۸۶ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴۰ سال اخیر، ارزش واردات کالا تنها ۵ برابر شده و به سالانه ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

افزایش ۵۷ برابری تولید فولاد خام

تولید و ظرفیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی نیز در ۴ دهه اخیر، افزایش چند برابری داشته است. چنانکه سال ۵۷ واحدهای معدنی ایران، ۳۶۸ هزار تن فولاد خام تولید می کردند، اما این عدد در سال ۹۶ به ۲۰ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است. تولید سنگ‌آهن نیز که بر پایه برآوردها در سال ۵۷، ۶۸۰ هزار تن بوده، در سال گذشته به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن افزایش یافت.

افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی هم نتیجه احداث و توسعه چندین پالایشگاه در ۴۰ سال اخیر بوده که تولید انواع محصولات این بخش را از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است. کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی انقلاب و در سال ۶۲ آغاز شد، در سال ۹۶ به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید.

همچنین تولید شمش آلومینیوم از ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن در سال ۵۷ به ۳۵۱ هزار تن رسیده که افزایش ۱۴ برابری داشته است.

افزایش ۸ برابری تولید سیمان و خودرو

در بخش مصالح ساختمانی، تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ۸ برابر شده است. شرکت های ایرانی در سال ۵۷ به میزان ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار در سال گذشته، به ۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تن افزایش یافت تا ایران در جایگاه صادر کننده این محصولات قرار گیرد.

اما افزایش تولید محصولات در بخش های صنعت و معدن محدود به این موارد نمی شود. به طوری‌که سال ۵۷، شرکت های خودروساز ایران سالانه ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری و وانت تولید می کردند، اما این رقم در سال ۹۶ با ۸ برابر افزایش به یک میلیون و ۵۰۲ هزار دستگاه رسیده است.

تولید لوازم خانگی هم رشد ۸ برابری را تجربه کرده است و از تولید ۳۸۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی به سه میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

افزایش سهم محصولات صنعت و معدن در صادرات

افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی سبب شده که سهم صادرات محصولات این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری در ۴۰ سال اخیر داشته باشد؛ چنانکه در سال ۵۷ مجموع صادرات صنعتی و معدنی ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۳۲ درصدی بوده است اما در سال ۹۶ این عدد به ۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار رسیده که ۷۱ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.