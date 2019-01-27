ارائه گزارش منشاء بوی نامطبوع در شورا/ رد گزارش توسط شرکت فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران جلسه با اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهرو مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران که به بررسی منشا انتشار بوی نامتبوع در تهران اختصاص داشت گفت: بنا بر گزارشات، این بو شبیه به بوی زباله های در حال سوخت یا بوی گاز آمونیاک و گاز مرکاپتان توصیف شده است. ما بین ساعات ۱۶ الی ۱۷ دوازدهم دی ماه شوک محسوسی در دیتاهای خود مشاهده کردیم همچنین از ساعت ۱۵ افزایش میزان غلظت SO۲ را داشتیم علاوه بر این در این ساعات غلظت PM۲/۵ نیز بالا رفت ما براساس این دیتاها و دیتاهای دیگر به بررسی علت و منشا انتشار بوی نامتبوع در تهران پرداختیم.

صدرالدین علیپور در ادامه اظهار داشت: در اصفهان یک نشت گاز مرکاپتان از مخزن یک ماشین رخ داد و نهایتا به جای رسیدند که خاک آن منطقه را جابجا کردند در این شهر نیز بوی شبیه به بوی تهران منتشر شده بود بنابراین این احتمال وجود داشت که در تهران چنین اتفاقی رخ داده باشد که البته شرکت گاز سندی برای تایید این فرضیه نداشت.

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود: همچنین فرضیه ارتباط بین موضوع بوی نامتبوع مورد استشمام در شهر تهران با زلزله یا فعالیت دماوند نیز براساس بررسی ها دارای احتمال بسیار اندک بود علاوه بر این ما مساله ترکیدی لوله های فاضلاب را نیز بررسی کردیم در رابطه تاثیر بوی نامتبوع منتشر شده از مخزن فاضلاب ساختمان قدیم پلاسکو نیز به کار کارشناسی پرداختیم اما این احتمالات نیز به طور قطعی تایید نشد ضمن این که بوی ناشی از فاضلاب پلاسکو نمی توانست آنقدر گسترده باشد که در نقاط مختلف تهران استشمام شود.

علیپور با اشاره به اینکه در کرمانشاه یک ماه پیش از زلزله بوی استشمام شده بوده است گفت: برخی می گفتند بوی منتشر شده در تهران می تواند نظیر بوی منتشر شده در کرمانشاه باشد و آن را به زلزله ربط می دادند اما براساس تجاربی که در دنیا وجود دارد ارتباط چنین بویی با زلزله قابل قبول نیست.

رییس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران تصریح کرد: در نهایت به سه گزینه احتمالی برای توجیه بوی منتشر شده در تهران رسیدیم که البته قطعیت ندارد یکی از این احتمالات نشت و انتشار گاز مرکاپتان بود، دومین گزینه ترکیدگی تونل فاضلاب شرقی تهران یا وارد شدن ماده ای خاص به شبکه فاضلاب بود. همچنین سومین گزینه انتشار آلاینده از یک منبع ناشناس از سمت جنوب غرب تهران و با انتشار وزش باد بود.

علیپور تاکید کرد: این اتفاق تلنگری بود که ما متوجه شویم ما نیاز یک مرکز پایش کامل داریم که مولفه های ترافیکی، مباحث مربوط به زلزله، شبکه آب و فاضلاب و... را در آن تجمیع کنیم شاید خروجی این اتفاق این باشد که مجموعه دیتاها را در یک مرکز پایه و یک اتاق فرمان تجمیع کنیم و شاید این مهمترین دستاورد انتشار بوی نامتبوع در تهران باشد.

در ادامه این جلسه زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: شهر بزرگ تهران در مسایل جزئی کاملا به هم می ریزد ظرف چند ساعت در چند نقطه تهران بوی متساعد می شود و تهران را به هم می ریزد اگر در آینده اتفاقاتی در تهران رخ دهد چگونه می توان آن را مدیریت کرد؟

وی افزود: لازم است برای ایجاد مرکز پایش که آقای علیپور به آن اشاره کرد طرحی تهیه شود تا در شورای شهر آن را به تصویب برسانیم.



کیومرث کلانتری هم با اشاره به اینکه بررسی های کارشناسی در مورد منشا انتشار بوی نامتبوع تهران هفته گذشته به اتمام رسیده است گفت: هیچ دستگاهی با قاطعیت قبول نکرد که این اتفاق در حوزه آن رخ داده است.

وی ادامه داد: ما تقریبا تا هفته گذشته مجموعا بیست روز روی این موضوع کار کردیم و از موارد هواشناسی گرفته تا چاه پلاسکو و غیره را مد نظر قرار دادیم. موارد روی زمین را تمام کردیم و بعد به زیر زمین رفتیم اما هرچه بررسی کردیم منشاء قطعی انتشار بو را نیافتیم و هیچ دستگاهی با قاطعیت قبول نکرد که این اتفاق در حوزه آن رخ داده است.

کیومرث کلانتری ادامه داد: باز هم قانع نشدیم و در مناطق مختلف در قالب پرسشنامه با ساکنین صحبت کردیم اما نهایت اعلام کردیم به نقطه مشخصی بر روی زمین به عنوان منشا قطعی انتشار بود نرسیدیم.

وی افزود: چند وقت پیش در اصفهان نیز بوی مشمئز کننده کل این شهر را گرفت و نهایتا متوجه شدیم کانون بو یک تریلی بوده که ته‌مانده یک بشکه گاز مرکاپتان روی زمین خالی کرده که حتی وقتی خاک را جابجا کردیم باز هم آن نقطه بو می داد. این موضوع را به شرکت گاز اعلام کردیم اما مسوولان این شرکت نپذیرفتند که ممکن است در تهران هم چنین اتفاقی رخ داده باشد.

کلانتری تاکید کرد: نهایتا به دو احتمال رسیدیم که یکی انتشار گاز مرکاپتان و دیگری ترکیدی در شبکه لوله فاضلاب بود؛ چرا که تنها گازدر فاضلاب هستند که دارای دو شبکه وسیع هستند و احتمال انتشار گسترده بوی آنها وجود دارد.

در ادامه جلسه نماینده شرکت فاضلاب با بیان اینکه این گزارش علمی نیست و ما پیش فرض نشت شبکه فاضلاب را رد می کنیم، گفت: منشاء بو بر اساس گزارشات مردمی منطقه ۱۹ اعلام شده که این منطقه، شبکه فاضلاب ندارد. همچنین به طور سراسری شبکه فاضلاب مورد بازبینی قرا ر گرفت که هیچ گونه نشتی در آن گزارش نشد. بنابراین، گزارش شهرداری که یکی از فرضیه های اصلی آن نشت در شبکه فاضلاب بود را بر اساس موارد علمی رد می کنیم و به نظر می آید این گزارش بار علمی ندارد.

آرش میلانی نیز در این جلسه با بیان اینکه دستگاههای سنجش بو نداریم و باید به این دستگاهها برای اندازه گیری بو در تهران تجهیز شویم، افزود: اساتید دانشگاهی اعلام آمادگی کردند در صورت هماهنگی با سنجش بوی منتشر شده نوع گاز را مشخص تا ابهامات برطرف شود اما به دلیل آنکه آن شب باران و باد آمد عملا این گاز از سطح تهران پاکسازی شد.