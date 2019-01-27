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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

آیت الله مکارم شیرازی:

مردم باید آبرومندانه به سفر حج بروند

مردم باید آبرومندانه به سفر حج بروند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه حج یکی از ارکان اسلام است و نباید تعطیل شود، گفت: باید به صورت آبرومندانه مردم به سفر حج بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر یکشنبه در دیدار حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، گفت: تفاهم نامه‌ای که درمورد حج با سازمان حج و زیارت عربستان بسته شد، اتفاق خوبی بوده که ایجاد شده است چون معتقدیم که حج یکی از ارکان اسلام است و نباید تعطیل شود.

وی ادامه داد: اگر چه دشمن با تبلیغات سوء به دنبال تعطیل کردن برنامه‌های اسلام  است؛ ولی برقرار کردن همین تفاهم نامه پاسخ دندان شکن به دشمنان است، چون معتقدیم حج و هم مفاد آن مطلوب است.

این مرجع تقلید افزود: درشرایط کنونی این تفاهم نامه خیلی شکننده است و باید به همه زائرین سفارش کنیم کاری نکنیم این تفاق نامه ازبین برود. نباید مانعی برای سال‌های دیگر ایجاد شود.

وی ابراز داشت: باید به صورت آبرومندانه مردم به سفر حج بروند. باید آبروی ایران و اسلام را حفظ کنند و هرچه سفارشات در رعایت این موراد به مردم و زائرین تکرار شود، بجا است.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به گرانی  دلار افزود: با گرانی دلار، حاجی دیگر در بازار سرگردان نمی‌شود. به سمت سوغاتی نمی‌رود. باید به مردم توصیه کرد به مسئله حج و زیارت بیشتر توجه کنند به روحانیون در همین رابطه سفارش شود تا به زائرین بیشتر سفارش کنند.

وی برحفظ حجاب و رعایت شئونات اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: باید در حفظ حجاب به زنان بیشتر سفارش شود. زنان با وضع نامناسب و حجاب بد بیرون نیایند.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: بحث حجاب در بین زنان بحث شکننده‌ای است که باید تأکید کرد و تا انجام شود و از این طریق آبروی دین، اسلام و نظام حفظ شود . این مسائل و سایر مسائل به روحانیون حج هم سفارش شود و برای گفتن به مردم تأکید شود.

وی ابراز داشت: نکته که نباید غفلت کرد این است باید در مسجدالحرام و مدینه، قوانین کشور عربستان را حفظ کرد و در موقع خواندن نماز قانون آنها را رعایت کرد مانند نماز طواف براساس قوانین آنها عمل شود.

آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: باید این مسائل را به مردم گفت و طوری نشود که گذاشتن مهر نوعی قهرمانی برای زائر باشد. هدف باید در این مسائل آموزش دادن به زائرین و روحانیون باشد.

وی بیان داشت: باید به زائرین در بحث استفاده از مواد غذایی و اسراف نکردن و رعایت مسائل حج سفارش کرد، بسیاری این نوع مسائل رانمی دانند برهمین اساس باید بر بحث آموزش تأکید شود.

این مفسر قرآن کریم افزود: از طرف مقابل اصرار است که بعثه‌ها تابلو نداشته باشند، اگر این کار انجام شود، مردم و زائرین گم می شوند، بایدکاری کرد این مشکل حل شود، اگر به جای بعثه هم مکتب نوشته شود کار بسیار خوبی است.

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: وقتی حجاج به حج می‌روند در نماز دعا می‌کنیم تا به سلامت برگردند در همین رابطه صدقه می دهیم چون معتقدیم برگزاری حج،  آبروی نظام است.

کد مطلب 4525483

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