علت جنگ وهابیون با مردم یمن دشمنی با شیعیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی عصر یکشنبه در دیدار حجت الاسلام قاضی عسکر، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت بر اقامه نماز جماعت تأکید کرد و گفت: همین اجتماعات است که می‌تواند در دنیا و در نشر معارف دینی کارساز باشد.

وی خطاب به قاضی عسگر افزود: مسئولان حج به نقطه‌ای مانند سرزمین مکه‌ای سفر می‌کنید که علاوه بر مسائل سیاسی، محل حضور وهابیون است. این وهابیون وابسته به دشمنان و علیه شیعه می‌باشند و به همین دلیل با مردم مسلمان یمن می‌جنگند.

این مرجع تقلید شیعیان بر بیداری و هوشیاری در مقابل دشمنان تأکید کرد و افزود: نباید لحظه از برنامه و اهداف دشمنان غفلت کرد چون معاندین، دائم در حال طراحی برنامه جدید علیه اسلام و ایران هستند.

وی با بیان اینکه نشر معارف دینی و قرائت ادعیه باعث رنج معاندین و خنثی شدن برنامه هایشان است، افزود: باید این برنامه‌ها را هر چه باشکوتر انجام داد تا شاهد نشر بیش از پیش مبانی دینی باشیم.