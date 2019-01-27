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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۴۴

آیت الله نوری همدانی:

علت جنگ وهابیون با مردم یمن دشمنی با شیعیان است

علت جنگ وهابیون با مردم یمن دشمنی با شیعیان است

قم- یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه دشمنان دائم درحال طراحی برنامه جدید علیه اسلام و ایران هستند، گفت: وهابیون وابسته به دشمنان و علیه شیعه هستند و به همین دلیل با مردم مسلمان یمن می‌جنگند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی نوری همدانی عصر یکشنبه در دیدار حجت الاسلام قاضی عسکر، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت بر اقامه نماز جماعت تأکید کرد و گفت: همین اجتماعات است که می‌تواند در دنیا و در نشر معارف دینی کارساز باشد.

وی خطاب به قاضی عسگر افزود: مسئولان حج به نقطه‌ای مانند سرزمین مکه‌ای سفر می‌کنید که علاوه بر مسائل سیاسی، محل حضور وهابیون است. این وهابیون وابسته به دشمنان و علیه شیعه می‌باشند و به همین دلیل با مردم مسلمان یمن می‌جنگند.

این مرجع تقلید شیعیان بر بیداری و هوشیاری در مقابل دشمنان تأکید کرد و افزود: نباید لحظه از برنامه و اهداف دشمنان غفلت کرد چون معاندین، دائم در حال طراحی برنامه جدید علیه اسلام و ایران هستند.

وی با بیان اینکه نشر معارف دینی و قرائت ادعیه باعث رنج معاندین و خنثی شدن برنامه هایشان است، افزود: باید این برنامه‌ها را هر چه باشکوتر انجام داد تا شاهد نشر بیش از پیش مبانی دینی باشیم.

کد مطلب 4525503

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