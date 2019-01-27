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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۹

آیت الله شبیری زنجانی:

سخنان اهل بیت(ع) در مورد حج به زائران ارائه شود

سخنان اهل بیت(ع) در مورد حج به زائران ارائه شود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در حج زمینه برای بیان معارف دین فراهم است، گفت: احادیث حج، ادعیه و کلمات اهل بیت(ع) استخراج و برای زائرین گفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در دیدار حجت الاسلام قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، گفت: فلسفه حج این است که کلمات معصومین(ع) استخراج و استفاده شود. سعی شود احادیث حج استخراج و از ناحیه اهل خبره برای زائران گفته شود، بیان احادیث و سخنان اهل بیت(ع) اثرگذار است.

این مرجع تقلید ابراز داشت: ازجمله این مسائل کلمات و ادعیه اهل بیت(ع) است، ارائه این مسائل باعث رفع بسیاری از مشکلات خواهد شد و امید است برنامه‌های دین و اهداف الهی به درستی اجرا شود.

وی عنوان کرد: اگر کسی می‌خواهد با خدا صحبت کند، بهترین منبع ادعیه اهل بیت(ع) است و از این طریق انسان می‌تواند به خدا نزدیک‌تر شود.

آیت الله شبیری زنجانی بیان داشت: در حج زمینه برای بیان معارف دین فراهم است به همین دلیل، لازم است از این ظرفیت مهم برای گسترش فرهنگ آل الله به خوبی بهره برد.

کد مطلب 4525510

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