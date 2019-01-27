به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، عصر یکشنبه در دیدار با مراجع تقلید در قم بر برگزاری هر چه باشکوه‌تر حج امسال تأکید کرد و گفت: در سال‌های آینده حج نسبت به دو سال گذشته باشکوه‌تر برگزار خواهد شد.

وی افزود: اما امسال در برگزاری حج مشکلاتی وجود دارد که از جمله آن بحث تهیه ارز است. تمام تلاش در بحث ارز این است مشکلی به حجاج تحمیل نشود.

حجت الاسلام قاضی عسکر ادامه داد: در تلاش هستیم تا با تعامل دولت در بحث تهیه ارز و جلوگیری از اسراف و صرفه‌جوی در همه مسائل بتوانیم، مشکلات زائرین را کم کنیم.

در ادامه رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برای برگزار شدن حج مذاکرات خوبی با طرف سعودی انجام شده و در همین رابطه تفاهم نامه‌ای امضاء شده، ولی مشکلی که وجود دارد آنها اجازه برگزار کردن دعای کمیل را نخواهند داد.

وی ادامه داد: در برنامه و تفاهم نامه‌هایی که با طرف سعودی امضاء شده به همه اهدافمان برای برگزاری حج باشکوه رسیده‌ایم که از جمله آنها افتتاح دفتر نمایندگی حج و زیارت در عربستان، انگشت نگاری زائرین توسط سازمان حج ایران و ... است.

رشیدیان گفت: برای بحث عمره هم در تلاش هستیم این کار صورت گیرد و حجاج به زیارت مشرف شوند.