اعلام حداقل و حداکثر مدت استفاده از کمک هزینه تحصیلی / تفاوت میزان کمک هزینه تحصیلی بر اساس درصد جانبازی

دکتر سید اکبر حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمک هزینه تحصیلی به دانشجویانی که در مراکز آموزش عالی روزانه شاغل به تحصیل هستند تعلق می گیرد و شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسات و مراکز آموزش عالی شهریه ای مانند دوره های شبانه، دانشگاه های پیام نور، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی نمی شود.

وی افزود: دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهریه ای می توانند از کمک شهریه تحصیلی استفاده کنند.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت در خصوص چگونگی پرداخت کمک هزینه تحصیلی به این دانشجویان خاطرنشان کرد: این دانشجویان باید حداقل واحدهای مجاز به عنوان یک دانشجوی تمام وقت (حداقل 10 واحد در یک ترم) را گرفته باشند.

به گفته وی، مدت استفاده از کمک هزینه تحصیلی از 6 نیمسال تحصیلی برای دوره کاردانی تا 16 نیمسال تحصیلی برای دوره دکتری حرفه ای متغیر است.

حسینی نژاد اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل تحصیل پرداخت می شود و پرداخت آن برای دانشجویان مهمان و انتقالی به عهده بنیاد مقصد است.

وی در خصوص پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای دانشجویان غیر ایرانی گفت: دانشجویان غیر ایرانی که پرونده آنها برابر ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت پوشش قرار دارند نیز می توانند مانند دیگر دانشجویان از این کمک هزینه برخوردار شوند.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت یاد آور شد: میزان کمک هزینه تحصیلی کلیه مشمولین و مقاطع در سال تحصیلی جاری بر اساس هزینه در دو گروه یک شامل کلیه رشته های مقطع دکتری تخصصی پزشکی و غیر پزشکی و دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و گروه دو شامل رشته های مختلف در مقاطع کاردانی تا کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته محاسبه و پرداخت می شود.

حسینی نژاد در خصوص میزان کمک هزینه تحصیلی کلیه مشمولین و مقاطع سال تحصیلی جاری گفت: فرزندان و همسر شهید، جانبازان 70 درصد به بالا و همسران و فرزندان آنها و فرزندان شهیده در دو گروه مجردین و متاهلین از حداقل 800 هزار ریال تا حداکثر یک میلیون و 400 هزار ریال پرداخت می شود.

وی افزود: این کمک هزینه برای آزاده و فرزندان و همسر، جانبازان 50 تا 69 درصد و همسران و فرزندان آنها و جانبازان 25 تا 49 درصد در دو گروه مجردین و متاهلین از حداقل 750 هزار ریال تا حداکثر یک میلیون و پنجاه هزار ریال پرداخت می شود.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی فرزندان و همسر جانبازان 25 تا 49 درصد نیز از حداقل 300 هزار ریال تا حداکثر 850 هزار ریال پرداخت خواهد شد.