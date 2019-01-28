نسخه چینی بازی «فروت نینجا» کلاهبرداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ناظر سایبری چین حدود ۸۰۰۰ اپلیکیشن موبایل را حذف کرده است این گامی در جهت کنترل بیشتر اینترنت این کشور به حساب می‌آید.

سازمان فضای سایبری چین(CAC)، در بیانیه ای اعلام کرد به اپراتورهای مخابراتی دستور داده تا خدمات ۷۸۷۳ اپلیکیشن را تعطیل کنند، زیرا این اپلیکیشن ها از کاربران هزینه های اضافی دریافت و اطلاعات آنان را نیز سرقت کردند.

همچنین (CAC) اعلام کرده با همکاری سازمانهای دولتی دیگر از ماه سپتامبر مشغول اجرای اقداماتی برای رصد اپلیکیشن های موبایل است که حقوق کاربران را زیرپا می گذارند.

در میان اپلیکیشن هایی که دولت این کشور در طرح مذکور هدف گرفته نسخه چینی بازی محبوب «فروت نینجا» نیز دیده می شود . طبق گزارش(CAC) این بازی از لحاظ مالی به کاربران خسارت می زند، زیرا آنها را فریب می‌دهد تا به طور ناخواسته در خدماتی ثبت نام کنند که از آنها هزینه دریافت می‌شود.

البته ۳ بازی به نام «فروت نینجا » در چین ثبت شده و هنوز مشخص نیست کدام یک از آنها حذف شده اند.