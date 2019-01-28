کارگاه های ادبی برای دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، برای اولین بار کارگاه متمرکز ادبی«اتفاق» به همت مجمع تخصصی کانون‌های ادبی وزارت بهداشت در دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارتش به مدت دو روز در تاریخ دوم و سوم اسفندماه جاری برگزار می‌شود.

علی محمودی - دبیر مجمع تخصصی کانون‌های ادبی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: گفت: این برنامه با حضور پنج استاد حوزه ادبیات در بخش های نمایش نامه، شعر کلاسیک، شعر طنز، شعر سپید و ترانه برگزار می‌شود و هر کارگاه به مدت هشت تا ۱۰ ساعت زمان خواهد برد.

دبیر مجمع تخصصی کانون‌های ادبی وزارت بهداشت تاکید کرد: تلاش داریم تا با ایجاد امکان حضور برای کلیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور عدالت آموزشی در حوزه ادبی را فراهم کنیم بر همین اساس دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور می‌توانند به صورت رایگان در این دوره‌ها شرکت داشته باشند.

محمودی با بیان این که فراخوان شرکت در دوره‌های متمرکز ادبی «اتفاق» اعلام شده است و ۱۸ بهمن ماه آخرین مهلت ارسال آثار است، گفت: حضور دبیران کانون‌های ادبی سراسر کشور در این کارگاه‌ها بلامانع است و شرکت کنندگانی که برای اولین بار از امکان برگزاری این دوره استفاده می‌کنند در پایان برگزاری این دوره‌ها گواهی شرکت در دوره را دریافت خواهند کرد.