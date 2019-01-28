بازنگری دروس دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رویکرد شایستگی محوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای دارای بیش از ۱۷۰ هزار دانشجو، هزار کادر آموزشی و ۲۰ هزار مدعو و نیز دربرگیرنده پراکندگی جغرافیایی و تعدد مراکز است که این شرایط ضرورت یکسان سازی و استانداردسازی منابع درسی و ارزشیابی را دو چندان می کند.

وی با تاکید بر اینکه منابع درسی این دانشگاه باید بومی نظام آموزشی و در ارتباط مستقیم با نیازهای صنعت و بنگاه های اقتصادی باشد، افزود: یکی از برنامه های دانشگاه که به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ شده نیز تدوین منابع درسی بومی در کنار بازنگری سرفصل های تمام رشته هاست.

صالحی عمران افزود: متاسفانه برخی از منابع درسی دانشگاه فنی و حرفه ای نظری است و با نیاز دانشجویان مهندس حرفه ای و تکنیسین تطابق ندارد. به عبارت دیگر دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای منابع دانشگاه های دیگر کشور را مطالعه می کنند و دروس فعلی با رسالت های خاص این دانشگاه منافات دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۷ مطالعات جامع برای بازنگری منابع درسی دانشگاه فنی و حرفه ای آغاز شده است، گفت: این موضوع یکی از خواست های اصلی اعضای هیات علمی و نیز صاحبان بنگاه های اقتصادی بوده و با مشارکت صاحبنظران و متخصصان صنعت و اقتصاد در این زمینه مطالعه و نقشه راه نیز ترسیم شده است.

صالحی عمران با بیان اینکه از مهر ۹۸ نخستین کتاب های درسی و آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای با رویکرد شایستگی محوری و اولویت ۲۵ کتاب پرمخاطب ارایه و سپس در بازه زمانی سه ساله تمام منابع بهینه سازی می شود، افزود: دانشجوی فنی و حرفه ای باید در منابع درسی خود به کاربرد ملموسی از مطلب در صنعت برسد و نمونه ها و آزمایش ها برایش ملموس و کاربردی باشد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: در کتاب های به روز رسانی شده مثال ها کاربردی هستند و حتی طراحی آزمایش ها با رویکرد بومی و استفاده عملی است.

وی با بیان اینکه برای به روز رسانی کتاب های دانشگاه فنی و حرفه ای از استادان این دانشگاه که در زمره مولفان برتر کشور هستند و نیز ظرفیت های برون دانشگاهی و بویژه از صنعت استفاده می شود، گفت: در این راستا شورای انتشارات دانشگاه شکل گرفته و در این طرح معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیران ارتباط با صنعت، واحد برنامه ریزی درسی، اعضای هیات علمی و صاحبنظران حوزه تالیف و ترجمه مشارکت دارند.

وی ادامه داد: کتب ها فرایند داوری جامع را طی می کنند و از ظرفیت صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی، خیران وچاپخانه های دولتی و دانشگاهی نیز برای کاهش هزینه نشر کتاب و پایین آمدن قیمت کتاب برای دانشجو استفاده می شود.

صالحی عمران همچنین از رویکرد دانشگاه فنی و حرفه ای به سوی تولید نرم افزارهای آموزشی تحت وب خبر داد و افزود: اکنون تعدادی از آموزشکده های فنی و حرفه ای در حال تهیه شبیه سازهای سیستم های صنعتی هستند که گامی موثر در آموزش اثربخش به دانشجویان به حساب می آید.