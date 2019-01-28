چگونه با نحوه کنترل خستگی و ضعف ناشی از بیماری ام اس آشنا شویم

به گزارش خبرنگار مهر، ام اس بیماری خودایمنی است، به این معنا که مکانیزم های طبیعی، دشمن بدن می شوند و با ساختارهای طبیعی، مثل پوشش محافظتی رشته های عصبی، مانند مهاجمان بیگانه عمل می کنند. این نوع خستگی یا کوفتگی دایمی، در بسیاری از بیماری های خود ایمنی رواج دارد.

استرس، اختلال خواب به علت اسپاسم های عضلانی، اثرات جانبی معالجات و افسردگی که به همراه بیماری مزمنی مثل ام اس ظاهر می شوند باعث خستگی مفرط و مزمن بیمار می شوند.

انجمن ملی ام اس، راهکارهای زیر را برای کنترل خستگی پیشنهاد می کند:

- تنظیم خواب که ممکن است به درمان سایر علائم ام اس نظیر اسپاسم و مشکلات ادراری منجر شود.

- اقدامات روانشناختی نظیر کنترل استرس، آموزش ریلکسیشین، عضویت در گروه های حامی یا روان درمانی.

- کنترل گرما از جمله شیوه های اجتناب از گرم شدن بیش از حد و احساس سرمای زیاد.

- مصرف داروهای برای مقابله با خستگی.